На Камчатке прошел первый кинологический квест

29.12.2016 12:12:50 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5391



Сотрудники Камчатского филиала ДВРПСО МЧС России устроили для кинологов-общественников кинологический квест.



По легенде, выжившие в авиапроисшествии укрылись в здании. Их точное количество было неизвестно. Каждый статист, который играл роль пострадавшего, при обнаружении отдавал кинологу записку-подсказку с загадкой. Отгадав загадку, можно было понять, куда следует двигаться дальше.



Одним из этапов квеста стало испытание для собак – им необходимо было собрать вещи за пределами здания и принести их своим хозяевам в то время, как сами кинологи должны были оставаться в здании.



Еще одним этапом стало использование лавинных датчиков – биперов. С их помощью необходимо было обнаружить две закладки (другие биперы), в которых находились элементы карты. В этой карте было указано, где находится «черный ящик». Обнаружив «черный ящик» кинологи выяснили, что на нем висит кодовый замок. Для того чтобы его открыть, необходимо было отгадать загадки о поисково-спасательной службе (ответом к загадкам служили цифры).



В кинологическом квесте приняли участие волонтеры со своими собаками. Как рассказала Анна Ечевская, кинолог-спасатель Камчатского филиала ДВРПСО МЧС России, квест стал сюрпризом для участников – волонтеры считали, что едут на обычную тренировку, которые проходят регулярно.



На прохождение всех этапов у добровольцев-кинологов ушло около полутора часов.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

