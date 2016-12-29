По требованию прокуратуры на Севере Камчатки опекунам выплатили пособия на детей за два месяца

29.12.2016 10:19:46 (GMT+12)

Прокуратура самого северного - Пенжинского района Камчатского края оперативно провела проверку по поступившему 24 декабря обращению опекуна о неполучении денежных средств на содержание подопечного ребенка за ноябрь и декабрь 2016 года в сумме более 45 тысяч рублей.



Установлено, что вместе с заявительницей, обратившейся к прокурору, опекунские пособия в течение двух месяцев не получают все 37 опекунских семей Пенжинского района, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общая сумма задолженности составила 1 млн 740 тысяч рублей.



В соответствии федеральным законодательством и законом Камчатского края органы опеки производят выплату пособий по месту жительства ребенка не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным. С согласия опекуна или попечителя опекунские могут быть ему направлены в указанный срок почтовым переводом или зачислены на его банковский счет.

Прокуратура выяснила, что в первых числах ноября и декабря краевое управление Федерального казначейства перечислило на счет районной администрации средства для выплаты опекунских пособий в полном объеме. Однако по вине местного органа опеки деньги получателям пособий так и не направлены.



Прокурор района 26 декабря 2016 года внес главе администрации Пенжинского муниципального района представление об устранении нарушений федерального законодательства и прав несовершеннолетних.



Накануне, 28 декабря, пособия за два месяца перечислены на лицевые счета опекунов.



Решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к ответственности. Кроме того, прокуратура выясняет, для чего администрация района два месяца копила на своих счетах средства, предназначенные детям.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



