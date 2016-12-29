Происшествия на дорогах края

29.12.2016 10:18:04 (GMT+12)
За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 38 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб.
Выявлено два водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё два водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлено пять пешеходов, которые нарушили Правила дорожного движения.
29 декабря в 01:10 на 23 км автодороги Морпорт-Аэропорт 34-летний водитель, управляя автомашиной «Хонда Аккорд», совершил наезд на 27-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по неосвещенному участку дороги вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.
УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
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