Происшествия на дорогах края

29.12.2016 10:18:04 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 38 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб.

Выявлено два водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё два водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлено пять пешеходов, которые нарушили Правила дорожного движения.



29 декабря в 01:10 на 23 км автодороги Морпорт-Аэропорт 34-летний водитель, управляя автомашиной «Хонда Аккорд», совершил наезд на 27-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по неосвещенному участку дороги вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

