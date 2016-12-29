Коллекторы под онтролем

29.12.2016 10:16:00 (GMT+12)
С 1 января 2017 года граждане смогут пожаловаться на коллекторов судебным приставам — именно они будут контролировать коллеторов, которые состоят в государственном реестре. Иные коллекторы и вовсе не смогут осуществлять свою деятельность.
Принятый в июле этого года Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» регулирует деятельность коллекторов. Теперь они находятся под пристальным контролем Федеральной службы судебных приставов.
С 1 января 2017 года граждане смогут подать жалобу на работу коллекторов в службу судебных приставов. В случае установения нарушения судебные приставы будут составлять административные протоколы либо передавать материалы следователям при наличии признаков уголовно наказуемых деяний.
Кроме этого, по закону с 1 января 2017 года осуществлять взыскание новых долгов физлиц смогут только коллекторы, состоящие в государственном реестре. Данный реестр в настоящее время также формируется службой судебных приставов. Коллекторы, которые не будут числиться в реестре, и вовсе не смогут осуществлять свою деятельность. В противном случае им грозит крупный штраф от 50 до 500 тысяч рублей.
Напомним, что в соответствии с законодательством коллекторы получили массу ограничений и предписаний. Так, не допускается осуществление действий, связанных в том числе с:
• применением (угрозой применения) физической силы, угрозой убийством или причинения вреда здоровью;
• уничтожением или повреждением имущества;
• применением методов, опасных для жизни и здоровья людей;
• оказанием психологического давления, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника;
• введением в заблуждение относительно, в том числе, размера неисполненного обязательства, передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, возможности применения мер уголовного преследования.
Коллекторы не вправе без согласия должника сообщать третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также любые другие персональные данные должника. Указанное согласие должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа. При этом должник в любое время вправе отозвать такое согласие, сообщив об этом лицу, которому оно дано. Вне зависимости от наличия согласия должника не допускается раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и его взыскании и любых других персональных данных должника для неограниченного круга лиц, в том числе путем размещения в Интернете или посредством сообщения по месту работы должника.
Коллекторам запрещено звонить должнику в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства (пребывания) должника.
Ограничили и личные встречи — не более одного раза в неделю, а посредством телефонных переговоров — не более одного раза в сутки, двух раз в неделю, восьми раз в месяц.
Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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