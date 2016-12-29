Доброе утро, Камчатка!

29.12.2016 06:16:25 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня четверг, 29 декабря 2016 года. По старому стилю — 16 декабря.

Прор. Аггея (500 г. до Р. Х.).

Прп. Софии Суздальской (1542). Мч. Мари́на (III). Блж. царицы Феофании (893-894).

Сщмч. Владимира Алексеева пресвитера (1918); сщмчч. Аркадия, еп. Бежецкого, Илии Чередеева, Павла Фаворитова, Феодосия Болдырева, Владимира Дамаскина, Александра Колоколова, Петра Зиновьева пресвитеров, прмч. Макария Смирнова (1937).

Тит., 300 зач. (от полу́), I, 5 - II, 1.  Мк., 39 зач., IX, 10-16.

По мусульманскому календарю — 30 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 29 кислева 5777 г. Ханука, 5 свечей.

ЕСТЬ ПОВОД

День Конституции в Ирландии.

29 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ

1902  В Москве состоялась официальная церемония открытия гостиницы «Националь».

1911  В Москве появился маршрут легендарной «Аннушки» — трамвая «А».

1927  Открыта коммуна имени Ф.Э. Дзержинского — детское воспитательное учреждение.

1932  В СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней.

1977  Создан отряд специального назначения «Витязь».

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1709  Елизавета Петровна, российская императрица (1741-1762) из династии Романовых, дочь Петра I.  

1808  Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869), государственный и политический деятель.  

1953 Томас Бах, президент МОК (с 2013 года), немецкий фехтовальщик, олимпийский чемпион.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

Сп. Зурб.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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