Доброе утро, Камчатка!

29.12.2016 06:16:25 (GMT+12)

Сегодня четверг, 29 декабря 2016 года. По старому стилю — 16 декабря.



Прор. Аггея (500 г. до Р. Х.).



Прп. Софии Суздальской (1542). Мч. Мари́на (III). Блж. царицы Феофании (893-894).



Сщмч. Владимира Алексеева пресвитера (1918); сщмчч. Аркадия, еп. Бежецкого, Илии Чередеева, Павла Фаворитова, Феодосия Болдырева, Владимира Дамаскина, Александра Колоколова, Петра Зиновьева пресвитеров, прмч. Макария Смирнова (1937).



Тит., 300 зач. (от полу́), I, 5 - II, 1. Мк., 39 зач., IX, 10-16.



По мусульманскому календарю — 30 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 29 кислева 5777 г. Ханука, 5 свечей.



ЕСТЬ ПОВОД



День Конституции в Ирландии.



29 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ



1902 В Москве состоялась официальная церемония открытия гостиницы «Националь».



1911 В Москве появился маршрут легендарной «Аннушки» — трамвая «А».



1927 Открыта коммуна имени Ф.Э. Дзержинского — детское воспитательное учреждение.



1932 В СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней.



1977 Создан отряд специального назначения «Витязь».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1709 Елизавета Петровна, российская императрица (1741-1762) из династии Романовых, дочь Петра I.



1808 Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869), государственный и политический деятель.



1953 Томас Бах, президент МОК (с 2013 года), немецкий фехтовальщик, олимпийский чемпион.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!



Сп. Зурб.

