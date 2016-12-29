Доброе утро, Камчатка!

29.12.2016 06:16:25 (GMT+12)
Сегодня четверг, 29 декабря 2016 года. По старому стилю — 16 декабря.
Прор. Аггея (500 г. до Р. Х.).
Прп. Софии Суздальской (1542). Мч. Мари́на (III). Блж. царицы Феофании (893-894).
Сщмч. Владимира Алексеева пресвитера (1918); сщмчч. Аркадия, еп. Бежецкого, Илии Чередеева, Павла Фаворитова, Феодосия Болдырева, Владимира Дамаскина, Александра Колоколова, Петра Зиновьева пресвитеров, прмч. Макария Смирнова (1937).
Тит., 300 зач. (от полу́), I, 5 - II, 1. Мк., 39 зач., IX, 10-16.
По мусульманскому календарю — 30 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 29 кислева 5777 г. Ханука, 5 свечей.
ЕСТЬ ПОВОД
День Конституции в Ирландии.
29 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ
1902 В Москве состоялась официальная церемония открытия гостиницы «Националь».
1911 В Москве появился маршрут легендарной «Аннушки» — трамвая «А».
1927 Открыта коммуна имени Ф.Э. Дзержинского — детское воспитательное учреждение.
1932 В СССР установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней.
1977 Создан отряд специального назначения «Витязь».
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1709 Елизавета Петровна, российская императрица (1741-1762) из династии Романовых, дочь Петра I.
1808 Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869), государственный и политический деятель.
1953 Томас Бах, президент МОК (с 2013 года), немецкий фехтовальщик, олимпийский чемпион.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
Сп. Зурб.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+