Камчатский метеокомментарий, 29 декабря (364/2)

29.12.2016 06:14:17 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 29 декабря (364/2)

В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -12є, атмосферное давление 722 мм рт. ст., относительная влажность 59%.

Предварительный прогноз:

Утро: -14°, ясно, без осадков.

День: -11°, ясно, без осадков.

Вечер, -9°, облачно с прояснениями, возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — нет заметных возмущений; 12 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.

Долгота светового дня:  7’41’’ (+1”).

Луна: 0%, растущая.

Сегодня — Аггей.

Народ приметил: Люди замечали, если на этот день будет на деревьях иней, то святки будут теплыми, поэтому просили: "Аггей — иней сей", но "Коли на Аггея сильный мороз, то он простоит до Крещения".

Именины у Марины, Аггея. Марина с греческого - "морская". Аггей в переводе с иврита означает "праздничный".

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 29 декабря, 4.45 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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