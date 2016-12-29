Камчатский метеокомментарий, 29 декабря (364/2)

29.12.2016 06:14:17 (GMT+12)

В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -12є, атмосферное давление 722 мм рт. ст., относительная влажность 59%.



Предварительный прогноз:



Утро: -14°, ясно, без осадков.



День: -11°, ясно, без осадков.



Вечер, -9°, облачно с прояснениями, возможен небольшой снег.



Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — нет заметных возмущений; 12 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 7’41’’ (+1”).



Луна: 0%, растущая.



Сегодня — Аггей.



Народ приметил: Люди замечали, если на этот день будет на деревьях иней, то святки будут теплыми, поэтому просили: "Аггей — иней сей", но "Коли на Аггея сильный мороз, то он простоит до Крещения".



Именины у Марины, Аггея. Марина с греческого - "морская". Аггей в переводе с иврита означает "праздничный".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 29 декабря, 4.45 (кмч).