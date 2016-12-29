Камчатский гороскоп, 29 декабря

29.12.2016 02:12:08 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:



День может стать поворотным, задать другое настроение или направление. Имеют большое значение наши собственные мысли, а также слова и решения значимых для нас людей. Возможен личностный кризис, ведущий к обновлению позиций, оптимизации целей. Если мы не можем изменить чужие установки, то просто обязаны позаботиться о своих, очистив сознание от устаревших моделей поведения, непродуктивных и порочных схем мышления. На событийном уровне есть условия для успеха в текущих делах, удачных контактов и поездок, подведения итогов, уточнения планов.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Чубарова.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для жителей улиц Океанской, Автомобилистов, Красная Сопка, Рябиковской, Беринга, Мишенной, проспекта Карла Макса, районов КП – 4 км, 6 км – АЗС, Центр, ЖБФ – СРВ, Звездная, «нижний» Горизонт, 8 – 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км – Автостанция (в Елизове), поселка Палана, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.