Камчатский гороскоп, 29 декабря

29.12.2016 02:12:08 (GMT+12)
Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:
День может стать поворотным, задать другое настроение или направление. Имеют большое значение наши собственные мысли, а также слова и решения значимых для нас людей. Возможен личностный кризис, ведущий к обновлению позиций, оптимизации целей. Если мы не можем изменить чужие установки, то просто обязаны позаботиться о своих, очистив сознание от устаревших моделей поведения, непродуктивных и порочных схем мышления. На событийном уровне есть условия для успеха в текущих делах, удачных контактов и поездок, подведения итогов, уточнения планов.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Чубарова.
Рейтинг дня: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Океанской, Автомобилистов, Красная Сопка, Рябиковской, Беринга, Мишенной, проспекта Карла Макса, районов КП – 4 км, 6 км – АЗС, Центр, ЖБФ – СРВ, Звездная, «нижний» Горизонт, 8 – 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км – Автостанция (в Елизове), поселка Палана, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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