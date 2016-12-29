Камчатка первой в России встретит Новый 2017 год

29.12.2016 02:24:37 (GMT+12)

Деды Морозы из Финляндии, Швеции Японии, Италии, США, Франции и Монголии поздравят жителей Петропавловска-Камчатского с новым 2017 годом.



Большой фейерверк, народный хоровод и яркая развлекательная программа ждут всех жителей и гостей Камчатки в новогоднюю ночь. На центральной площади краевой столицы пройдут народные гуляния, концерты, викторины, прозвучат поздравления от первых лиц региона, руководителей города, и, конечно, от Дедов Морозов, которые прибыли на Камчатку из разных стран мира.



Начало мероприятий в 23.00.



«Новогодняя ночь, сразу после боя курантов, продолжится большим фейерверком, и конечно, по традиции, народным хороводом вокруг главной елки Камчатки. В ходе праздничной программы пройдет закрытие Международного форума Дедов Морозов», - рассказала и.о. начальника Управления культуры администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Лилиана Соловьева.



Семейно-развлекательные программы и молодежные конкурсы ждут жителей Петропавловска-Камчатского на центральной площади города ежедневно. Со 2 по 6 января с 13:00 до 15:00 всех гостей здесь будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.



7 января в 14.00 планируется провести массовое народное гуляние, посвященное празднованию Рождества Христова, а в киноцентре «Пирамида» в этот день состоятся мастер-классы по живописи и декоративно – прикладному искусству на новогоднюю тематику.



В первые дни нового 2017 года в Елизовском парке отдыха «Сказка» будут проходить театрализованные представления. А 3 января в Елизовском районном зоопарке пройдет новогодняя детская игровая программа «Снежный сугроб». Зоопарк приглашает детей и их родителей в 15.00.



Новогодние мероприятия для детей и взрослых будут проходить во всех муниципалитетах Камчатского края. Уличные народные гуляния в новогоднюю ночь также пройдут в Соболевском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах, на севере Камчатки - в Палане.



Новогодняя дискотека для населения с праздничной программой пройдет в Быстринском, Олюторском, Пенжинском, Тигильском, Карагинском, Мильковском и Алеутском муниципальных районах. Культурно-развлекательную программу в отдаленных селах и поселках края подготовили на открытых площадках и в музеях, досуговых центрах и библиотеках, в спортивных залах.



В течение всех новогодних и рождественских каникул для детей и взрослых будут проходить спортивные соревнования, книжные выставки и познавательные беседы для школьников.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.