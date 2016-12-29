Ирина Унтилова провела совещание по вопросам обеспечения безопасности населения в период новогодних праздников

29.12.2016 02:24:37 (GMT+12)
Первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова провела совещание по вопросам подготовки к празднованию Нового года и обеспечения безопасности населения в дни новогодних праздников. В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти региона, а также представители контролирующих и силовых структур, главы муниципальных образований.
Одной из основных тем обсуждения стала подготовка к новогодним и рождественским праздникам в части обеспечения пожарной и общественной безопасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства и в местах массового пребывания людей.
«Предстоящие новогодние и рождественские праздники – это проверка готовности и эффективности работы глав муниципальных районов Камчатки, руководителей оперативных служб, организаций и предприятий. Сегодня мы подвели итог этой масштабной работы, - рассказала Ирина Унтилова. - Между всеми службами и ведомствами установлена оперативная коммуникация, которая позволит своевременно реагировать на какую-либо возникшую проблему».
Ещё одной темой совещания стал вопрос обеспечения безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий. Все правоохранительные органы Камчатки будут переведены на усиленный режим работы. Так, на центральной площади у главной городской ёлки Петропавловска-Камчатского установят рамки металлодетектора, а охранное предприятие окажет помощь силовикам в поддержании порядка.
«Правительство Камчатского края просит жителей и гостей края отнестись с пониманием к тем мерам безопасности, которые будут предприняты в период проведения новогодних праздников», - сказал Сергей Хабаров.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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