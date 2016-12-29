Камчатские школьники побывали на главной ёлке страны

29.12.2016 02:24:39 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5389



Из столицы вернулись победители и призеры олимпиад и конкурсов, отличники, а также воспитанники детских домов и дети из социально незащищенных семей региона.



26 декабря в Государственном Кремлёвском дворце общероссийская ёлка в Москве собрала около 6000 детей из всех регионов России. В их число вошли и ребята из 14 муниципальных образований Камчатского края – всего 21 человек, в возрасте от 8 до 13 лет. Их сопровождают два педагога, представитель МВД и медицинский работник.



«Ребята приняли участие в большом новогоднем представлении, - рассказали в министерстве образования и науки Камчатского края, - Дети посмотрели спектакль с участием героев русских сказок «Новогоднее путешествие в Лукоморье». Кроме того, школьники посетили Измайловский Кремль и дискотеку в ГК «Измайлово».



Камчатская делегация возвращается домой сегодня, 28 декабря.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.