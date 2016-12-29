Новогодний студенческий капустник пройдёт в Камчатском колледже искусств

29.12.2016 02:24:38 (GMT+12)

Традиционный студенческий новогодний капустник пройдет в Камчатском колледже искусств в Петропавловске-Камчатском в четверг, 29 декабря. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.



Там рассказали, что в музыкальном спектакле примут участие студенты 1-4 курсов всех отделений колледжа, которые во время зимней сессии нашли время и подготовили развлекательную программу.



«Будут исполнены шуточные миниатюры, инструментальные, вокальные и хореографические номера на зимнюю и новогоднюю темы. Дед Мороз и Снегурочка поздравят зрителей с наступающим Новым годом. Сценарий представления готовился студентами самостоятельно. Ребята держат его в секрете до самого начала спектакля. Известно только одно: это будет весело, празднично, музыкально и с юмором!», - рассказали в министерстве.



Начало капустника в 18.00. Вход свободный. Телефоны для справок: 8 (4152) 23-37-11, 35-63-63.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.