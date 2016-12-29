Перспективы развития предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Петропавловска-Камчатского обсудили в администрации краевой столицы

29.12.2016 02:24:39 (GMT+12)

В среду, 28 декабря, в администрации городского округа состоялось заседание совета по предпринимательству, а также заседание инвестиционного совета. В заседании Советов приняли участие сотрудники администрации и представители некоммерческих объединений предпринимателей городского округа. Совместно они обсуждали проблемы малого и среднего бизнеса, а также вопросы, касающиеся взаимодействия органов муниципальной власти и коммерческих структур Петропавловска.



Помимо основных вопросов, включенных в повестку дня, члены Совета также заслушали ежегодное послание Главы городского округа бизнес сообществу о перспективах развития предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017 год. Ежегодное инвестиционное послание представил временно исполняющий полномочия Главы Петропавловска Виталий Иваненко:







«Уважаемые предприниматели!





Создание комфортных условий для ведения бизнеса является абсолютным приоритетом для развития экономики Российской Федерации.



На этом в очередной раз в своем ежегодном послании Федеральному собранию акцентировал внимание Президент Российской Федерации.



О необходимости проведения конкретных мероприятий по созданию таких условий в нашем регионе на прошлой неделе довольно подробно в своем инвестиционном послании сказал Губернатор Камчатского края.



Значимая роль в реализации данных мероприятий в 2017 году отводится муниципальным образованиям Камчатского края.



Регулирование органами местного самоуправления вопросов, связанных с предоставлением земельных участков и выдачей разрешительной документации для осуществления строительства, а также непосредственное взаимодействие с инициаторами инвестиционных и бизнес проектов, оказывает значительное влияние на возможность и сроки фактической реализации бизнес идей на территории городского округа.



Безусловно, Петропавловск-Камчатский городской округ, являясь административным центром Камчатского края, привлекает наибольшее количество инвестиций в основной капитал предприятий и организаций разных форм собственности. В среднем это более 14,5 млрд рублей в год.



Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций за счет всех источников финансирования в 2016 году составил почти 15 млрд рублей, при индексе физического объема 94 % по отношению к показателю 2015 года.



Основными сферами инвестиционной деятельности, как и в предыдущие года остаются сферы транспорта и связи, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых.



Несмотря на кризисные явления, негативное влияние которых влияет на развитие экономики всей страны, в последние годы количество малых и средних предприятий в городе растет, хотя и небольшими темпами.



В 2016 году прирост субъектов малого и среднего предпринимательства сохранился, их количество выросло на 0,2 % по сравнению с 2015 годом и составило 11 558 единиц. Оборот малого и среднего предпринимательства вырос на 1 % и увеличился до 59 млрд рублей в год.



Необходимо сказать, что малый и средний бизнес обеспечивает рабочими местами почти 19 тысяч человек трудоспособного населения городского округа – это более 25 % от общей численности работников всех организаций города.



Все мы знаем, что в отсутствии крупных предприятий, бизнес среда города представлена именно микропредприятиями, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими виды экономической деятельности, связанные с оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.



Но необходимо отметить, что более 51 % предпринимателей занято в сфере материального производства, направленного на обеспечение потребностей населения внутри региона, поэтому развитие именно этой доли предпринимательского сообщества, а также торговой сети для реализации их продукции считаю приоритетным направлением муниципальной поддержки в 2017 году.



Для этого совместно с Правительством Камчатского края в наступающем году мы планируем реализовать проекты по созданию имущественного комплекса для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность в производственной сфере, услугами которого представители бизнес сообщества будут пользоваться на максимально льготных условиях.



В качестве таких объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в 2017 году администрацией города будут сформированы и предоставлены Корпорации развития Камчатского края земельные участки общей площадью 37,8 гектаров для создания промышленного парка «Дальний».



Работа с бизнесом по выявлению потребности в площадях под развитие производственных мощностей проведена. На текущий момент договоры о намерении заключены уже с 3 якорными резидентами, которые готовы начать строительство еще до момента создания объектов инженерной инфраструктуры.



Совместно с ПАО «Камчатскэнерго» найден вариант обеспечения территории промпарка электроэнергией через строительство подстанции «Тундровой», что в свою очередь позволит решить проблему с обеспечением энергоресурсом не только создаваемой производственной зоны, но и площадки под перспективную жилую застройку на территории поселка Дальний, а также земельных участков, предоставляемых в данном районе многодетным семьям.



Вторым объектом, который планируется создать для имущественной поддержки начинающих предпринимателей, станет бизнес-инкубатор производственного типа, который мы предлагаем организовать на базе существующих зданий площадью не менее 2000 квадратных метров с интересным для бизнеса местоположением, которые на текущий момент готовы реализовать собственники таких объектов по довольно привлекательной цене и которые можно будет переоборудовать под производственные цеха и офисные помещения.



Данная инициатива направлена в Правительство Камчатского края и ее реализация, в том числе в рамках региональной государственной программы позволит предпринимателям получить как производственные, так и офисные площади в аренду с сопутствующими услугами по минимальной ставке на срок от 3 до 5 лет.



Еще одна проблема, которую нам предстоит решить вместе с Вами – это упорядочение процедуры размещения нестационарных торговых объектов и развитие многоформатной торговли на территории города для обеспечения населения города объектами торговли шаговой и ценовой доступности.



Мы наломали много копий с Вами при введении новых процедур в связи с изменением законодательства о торговой деятельности. Пытаясь решить проблемы каждый по своему, в части вопросов мы зашли в абсолютный тупик и это негативно сказывается на развитии потребительского рынка и покупательской способности нашего населения. А ведь, по сути и органы власти, и предприниматели в первую очередь должны работать для населения города, обеспечивая его основные потребности.



Поэтому считаю, что время неопределенности прошло и поручаю Управлению экономического развития и имущественных отношений совместно с Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений, а также другими органами администрации и муниципальными учреждениями городского округа, принимающими участие в организации торговой деятельности на территории города, до конца первого квартала:



- доработать и представить в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа конструктивные предложения по корректировке существующих муниципальных правовых актов в сфере размещения нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города, согласованные с бизнес сообществом;



- отдельно проработать вопрос об организации постоянно действующих и временных ярмарок, а также определить перспективные площадки для осуществления ярмарочной деятельности;



- согласовать с предпринимателями план организации и проведения ярмарок на 2017 год.



Жду Ваших предложений до 1 марта 2017 года. Депутаты готовы поддержать наши инициативы.



А бизнес попрошу, как можно скорее включиться в этот процесс для того, чтобы выработанные механизмы позволили нам совместно минимизировать существующие разногласия и наладить эту работу.



Говоря о развитии инвестиционной деятельности на территории города хотелось бы отметить, что благодаря усилиям краевых властей, субъекты инвестиционной деятельности в городе получили реальные механизмы государственной поддержки, в том числе такие как возможность участия в территории опережающего социально-экономического развития или режим свободного порта.



На текущий момент в городе статус резидентов территории опережающего развития получили 11 субъектов предпринимательской деятельности, реализующие проекты на общую сумму 2,1 млрд рублей.



Проведение процедур по присвоению статуса резидента свободного порта только началось. Проекты первых 8 потенциальных резидентов рассмотрены на заседании Наблюдательного совета Свободного порта в Камчатском крае 26 декабря этого года, на очереди еще 9 проектов, которые касаются как производственной сферы, так и развития сферы услуг.



Как правильно отметили представители Министерства по развитию Дальнего востока на заседании Наблюдательного совета Свободного порта в Камчатском крае проекты резидентов свободного порта не должны повиснуть в воздухе.



Все проекты в первую очередь привязаны к земле и именно от органов администрации зависит их фактическая реализация.



В своем инвестиционном послании от администрации города Губернатор потребовал решения тех проблем, которые находятся в компетенции муниципалитета и должны составлять основу взаимодействия с инвесторами при формировании благоприятного инвестиционного климата.



В первую очередь – это конечно решение вопроса с предоставлением земельных участков под коммерческую застройку. Здесь решение вопроса связано с необходимостью корректировки документов территориального планирования (Генерального плана и Правил землепользования и застройки города), которые сейчас осуществляются точечно и занимают много времени в связи с необходимостью соблюдения процедуры публичных слушаний.



Для комплексного внесения изменений в данные документы требуется понимание фактической ситуации на территории. Поэтому считаю, что Губернатор прав, определяя ключевую роль в этом процессе ресурсоснабжающих организаций. Без корреляции данных о фактически существующих и планируемых системах электро-, водо- и теплоснабжения невозможно не только понимание развития тех или иных застроенных или неосвоенных территорий, но и выдача актуальных градостроительных планов как основы корректного проектирования конкретных объектов недвижимости.



Надеюсь, что те договоренности, которые у нас существуют с организациями, осуществляющими поставки энергоресурсов, в следующем году перейдут в практическую плоскость, и разработанная в этом году автоматизированная система интеграции данных для градостроительной деятельности начнет наполняться не только информацией, имеющейся у администрации, но и сведениями об инфраструктурных объектах.



Ключевым моментом в итоге должно стать создание специализированного онлайн сервиса на базе автоматизированной системы градостроительной деятельности, разработанной в этом году, который позволит не только в электронном виде и открытом доступе подавать и получать необходимую, в том числе графическую информацию для целей строительства, но и существенно сократить фактические сроки:



- выдачи актуализированных градостроительных планов на земельные участки;



- урегулирования вопросов с отступами пятна застройки от существующих границ земельного участка;



- выдачи разрешений на строительство;



- выдачи порубочного билета и ордера на земляные работы;



- получения технических условий для формирования аукционных предложений по земельным участкам, предлагаемым для строительства.



В этом году совместно с представителями бизнес сообщества, которые входят в муниципальную экспертную группу при Инвестиционном совете мы постарались решить ряд проблем и найти взаимопонимание по организации работы Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.



Из 29 вопросов, озвученных бизнесом, решены 13 , в процессе решения находятся 16 вопросов.



И эта работа должна быть продолжена. Наше с Вами взаимодействие позволило в этом году фактически сократить сроки существующих процедур на 67 дней по сравнению с 2015 годом.



Предлагаю Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений продолжить и до конца февраля 2017 года завершить корректировку административных регламентов и муниципальных правовых актов в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности, опираясь на предложения членов экспертной группы и бизнес сообщества.



В 2017 году ожидания инвесторов в части фактического соблюдения городом уже установленных сроков, а также дальнейшего упрощения процесса предоставления муниципальных услуг и осуществления функций органами администрации городского округа, должны быть удовлетворены в полном объеме.



Напоминаю, что мнение бизнес-сообщества о Ваших усилиях в данном направлении в виде результатов общественной оценки параметров достижения установленных показателей, с этого года учитывается в показателях деятельности органов местного самоуправления и влияет на объем предоставляемых муниципалитетам субвенций.



Также считаю, что основные действия в 2017 году Вам необходимо сосредоточить на корректировке документов территориального планирования и появлении необходимых сведений в государственном кадастре недвижимости.



Напоминаю, что Ваши предложения по финансированию указанных мероприятий должны быть предоставлены мне до 12 января 2017 года.



Отсутствие проектов планировок и проектов межевания территорий в городе – это действительно большое упущение муниципалитета в прошлые годы, которое необходимо будет решать в 2017 году в укрупненном объеме. Больше времени у нас на раскачку нет. За весь год на аукцион было вынесено не более 20 земельных участков, в том числе для целей жилищного строительства и это недопустимо.



Особенно на застроенных территориях, где мы зачастую не можем дать инвесторам возможность фактической реализации своих проектов и сами определиться в необходимости или отсутствии необходимости в предлагаемых к строительству объектов.



Разработка проектов планировок и проектов межевания, несмотря на то, что это одно из наиболее затратных по финансированию мероприятий включена в муниципальную программу на 2017-2018 год и в рамках государственных программ Камчатского края региональные власти готовы оказать нам финансовую помощь.



Понятно, что с учетом сокращения бюджетного финансирования, осуществить полностью в 2017 году проектные и комплексные кадастровые работы в городе администрации не удастся даже при наличии краевой поддержки. Поэтому настоятельно прошу Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений сосредоточить усилия в первую очередь на проектах планировки и межевания территорий, интересных для дальнейшего и нового освоения в плане застройки, как жилищной, так и коммерческой.



Кадастровые и проектные работы в этом направлении должны пройти максимально эффективно, в установленные сроки и отразиться в государственном кадастре недвижимости существенным увеличением доли земельных участков с установленными границами.



Понимая проблемные ситуации, с которыми могут столкнуться застройщики при оформлении необходимого пакета документов для целей строительства на базе консультационно-информационного пункта мы ввели систему сопровождения не только поступающих инвестиционных проектов, но и фактически поступивших заявлений на предоставление муниципальных услуг в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности.



Подобный контроль и опросы получателей таких услуг помогают определить проблемные точки и нормативно предусмотреть пути их нивелирования, максимально снизив влияние на процесс предоставления услуг так называемого «человеческого фактора».



Поручаю Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений обеспечить постоянное предоставление информации о заявлениях, поступивших к Вам напрямую от предпринимательского сообщества на предоставление муниципальных услуг в сфере земельных отношений и осуществления градостроительной деятельности, в Управление экономического развития и имущественных отношений для организации мониторинга и сопровождения процесса рассмотрения этих заявлений.



Управлению делами такую же работу обеспечить со стороны «службы одного окна».



Иногда, при рассмотрении возможностей реализации своего инвестиционного проекта, инициаторы сталкиваются с проблемой отсутствия подходящих земельных участков, либо отсутствием доступа с выбранного земельного участка к объектам инженерной или транспортной инфраструктуры. И полностью решить эту проблему мы, наверное, вряд ли сможем в обозримом будущем.



Но здесь хотелось бы обратить внимание бизнес сообщества на то, что в черте города существуют объекты капитального строительства, которые могли бы быть интересны бизнесу, но не используются собственниками, являются залоговым имуществом, переданным для возмещения долгов по ранее взятым кредитам в банках или попросту являются бесхозяйным имуществом.



Зачастую такие объекты обеспечены коммуникациями, уже сложившимися подъездами и получение их для реализации проектов может оказаться менее затратным, по сравнению с расходами на новое строительство.



Поэтому Управлению экономического развития и имущественных отношений мною уже дано поручение сформировать перечень муниципального имущества, в процессе инвентаризации которого выявлено отсутствие потребности в них города, муниципальных предприятий или учреждений, для предложения такого имущества инвесторам, а также провести работу по выявлению бесхозяйного имущества, которое также может быть использовано для этих целей после оформления в муниципальную собственность.



Система государственно-частного партнерства позволяет обеспечивать безконкурсную процедуру получения таких объектов частным партнером, в том числе на праве собственности.



Достигнуты договоренности с несколькими банками о том. Что при реализации залогового имущества, покупателям могут быть предоставлены льготные кредитные продукты.



И здесь Ваше участие, уважаемые предприниматели, также могло бы способствовать подбору пусть не земель, но уже существующих капитальных объектов, изменение вида разрешенного использования которых, реконструкция или ремонт могли бы позволить осуществить реализацию Ваших проектов.



Предлагаю Вам совместно поработать в данном направлении.



Хочу еще раз обратить внимание бизнеса, что мы готовы к диалогу.



В рамках консультационной помощи еще до обращения за получением конкретной муниципальной услуги Вы можете задать вопросы и получить на них ответы не только посредством обращения в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений и консультационный пункт, который расположен у нас в «службе одного окна», но и на сайте администрации во вкладке «Инвестиции и бизнес», а также посредством телефона горячей линии для инвесторов.



Отдельно возникающие проблемы можно разрешить путем прямого обращения к курирующему заместителю Главы администрации – Е.С. Поздняковой по телефону 23-52-13 или напрямую ко мне в рамках ежеквартальных открытых приемов в коворкинг-центре или личных приемов, записаться на которые можно по телефону 23-51-51.



Думаю, что и Вы и региональные власти в первую очередь, ждут от муниципалитета отлаженных и скоординированных с мнением бизнеса действий в озвученных мною направлениях. Но и бизнес должен понимать, что его заинтересованность в создании объектов недвижимости не должна вредить функциональности территории и внешнему облику города, как у нас это иногда происходит. И в этом нам придется находить «золотую середину», тот компромисс при котором реализуются не личные «хочу» отдельного заказчика, а понятная и комплексная застройка городской территории.



Только при объединении усилий станет возможным привлечение «качественных» инвестиций в экономику города.



Поэтому, обеспечивая полноценную и конструктивную работу органов администрации городского округа в 2017 году, жду от вас большей активности, предпринимательской инициативы, и предлагаю усовершенствовать работу наших общественных советов и совместных рабочих групп посредством усиления Вашего участия в них».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.