Введен запрет на проезд к Авачинскому перевалу на колесной технике

29.12.2016 02:24:40 (GMT+12)

Дирекцией природного парка "Вулканы Камчатки" введен временный запрет на проезд грузового и легкового транспорта по дороге вдоль Сухой речки к Авачинскому перевалу. В частности, запрет касается проезда в зимний период времени на указанную территорию кластера "Налычево" колесной техники.



С наступлением зимнего туристического сезона территория Авачинского перевала (кластер "Налычево" природного парка "Вулканы Камчатки") становится одним из самых популярных мест для активного времяпрепровождения. Сюда устремляются горнолыжники и сноубордисты, любители езды на собачьих упряжках и, конечно же, снегоходах. Добираются до Авачинского перевала преимущественно по дороге вдоль Сухой речки. В зимнее время года основным средством передвижения является снегоходная и гусеничная техника.



По сообщениям представителей службы охраны природоохранного учреждения, регистрируются случаи, когда по накатанному снегу осуществляется передвижение на колесной технике. С точки зрения безопасности такая езда представляет угрозу другим посетителям природного парка: колесами разбивается накатанная снегоходная шахма, свежевыпавший снег маскирует образованную колею и не позволяет ее сразу заметить. В результате во время скоростной езды на снегоходной и гусеничной технике повышается вероятность съезда в расщелины, опрокидывания транспортного средства и т.п., что может привести к трагедии.



Для того, чтобы обеспечить безопасность посетителей природного парка, дирекцией природоохранного учреждения в соответствии с Положением "О создании природного парка "Налычево" было принято решение о введении запрета на проезд грузового и легкового транспорта (в частности, колесной техники) по дороге вдоль Сухой речки. Данная мера является временной – она будет действовать в период зимнего туристического сезона.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в природном парке «Вулканы Камчатки».