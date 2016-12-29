Вилючинские партийцы активно присоединились к акции «Чужих детей не бывает»

29.12.2016 02:24:39 (GMT+12)

Предприниматели из Вилючинска в рамках партийной акции «Чужих детей не бывает» подарили Вилючинскому социальному приюту современную кухонную плиту. Торжественное вручение ценного подарка состоялась во вторник, 27 декабря. Организатором мероприятия выступило Вилючинское местное отделение партии «Единая Россия» во главе с секретарем Василием Шевцовым.



Директор социального приюта Ирина Гордюкова не скрывала своей радости по этому поводу. «Сегодня исполнилась наша мечта – мы получили в подарок профессиональную кухонную плиту! Наше учреждение работает 24 часа в сутки 365 дней в году, и бытовые плиты, на которых мы готовили для наших воспитанников, конечно, не выдерживали такой нагрузки. Но теперь благодаря нашим друзьям-предпринимателям Атлуханову Анару Бейбалаевичу, Потапову Максиму Александровичу и Григорьеву Денису Валерьевичу, которые не остались равнодушными к проблеме и помогли нам, готовить на кухне станет намного удобнее. Это действительно ценный для нас подарок!», - сказала Ирина Гордюкова, пожелав всем землякам в преддверии Нового года исполнения самых заветных желаний.



Директор вручила вилючинцам благодарственные письма, отметив, что это далеко не первый раз, когда они приходят на помощь: «Примите слова искренней благодарности и огромной признательности за Ваше неравнодушие, благотворительность и спонсорскую помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за Ваше чуткое сердце и желание протянуть руку помощи нуждающимся в ней. Желаем Вам крепкого здоровья, добра, оптимизма, счастья и успехов в Ваших делах и начинаниях!», - сказала Ирина Гордюкова, обращаясь к предпринимателям.



Отметим, что в рамках традиционной предновогодней акции Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия» «Чужих детей не бывает» подарки получили уже десятки организаций и жителей Вилючинска – дети из малообеспеченных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, одинокие пенсионеры, ветераны. Самое активное участие в мероприятиях принимают члены Вилючинского отделения«Единой России» и местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».

