Бюджет Елизовского муниципального района на 2017 год принят во втором, в окончательном чтении

29.12.2016 02:24:44 (GMT+12)

66-я сессия Думы Елизовского муниципального района  состоялась 28 декабря. Итоговое в этом году заседание открылось   минутой молчания в  память  россиян, погибших  25 декабря при крушении самолёта Ту-154 Министерства обороны РФ. Авиакатастрофа произошла в Чёрном море и унесла жизни 92-х человек.

Всего на сессии было рассмотрено 14 вопросов.  Главным вопросом повестки дня стало рассмотрение местного  бюджета Елизовского муниципального района во втором чтении. По итогам голосования районный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов был принят во втором, окончательном чтении. Доходная часть бюджета 2017 года составит  4012,3 млн. рублей, расходная часть – 3982,4 млн. рублей, профицит -  29,9 млн. рублей.

Как сообщил начальник Управления финансово-бюджетной политики Администрации Елизовского муниципального района Виктор Петренко,  бюджет - 2017, как и в прежние годы,  носит  социально н ориентированный  характер: меры социальной поддержки населения сохранены в полном объёме, как и  финансовая  помощь местным бюджетам.

Виктор Петренко, представлявший  на заседании сессии проект главного финансового документа района, также подчеркнул, что при наличии дополнительных источников поступления доходов в бюджет района Администрация  района будет рассматривать вопрос о предоставлении межбюджетных трансфертов на обеспечение поселений района и софинансирование государственных программ Камчатского края.

Итоги работы над главным финансовым документом района прокомментировал глава Администрации Елизовского муниципального района Роман Василевский.

– В этом году Администрация района провела плодотворную совместную работу с депутатами  районной Думы. Одним из значимых результатов этой работы стало принятие бюджета на 2017 год, а также  внесение поправок в бюджет 2016 года, согласно которым финансовая помощь поселениям для решения приоритетных задач будет увеличена. Могу отметить, что в уходящем году сессии Думы проходили плодотворно: все вопросы заранее тщательно прорабатывались на думских комитетах, работа велась слаженно, – сказал Роман Василевский.

Глава района - председатель районной Думы Андрей Шергальдин и  глава районной Администрации Роман Василевский также поздравили коллег с наступающим Новым годом, пожелав дальнейшей плодотворной и конструктивной работы на благо жителей Елизовского района.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.  

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