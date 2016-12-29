Юные интеллектуалы Камчатки готовятся к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников

29.12.2016 02:24:38 (GMT+12)

На Камчатке утвержден график проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Показать свои знания по различным предметам школьной программы учащиеся края смогут в период с 13 января по 22 февраля. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.



Олимпиада пройдёт по 19 предметам: русскому языку, литературе, физике, праву, физической культуре, астрономии, экономике, истории, английскому языку, математике, химии, искусству (МХК), информатике, основам безопасности жизнедеятельности, биологии, географии, обществознанию, экологии, технологии.



Интеллектуальные соревнования состоятся на базе Камчатского государственного технического университета, петропавловских школ № 27, 33, 42 и Центра образования «Эврика».



Откроет испытания олимпиада по литературе, которая пройдет в два этапа 13 и 14 января. Завершат череду олимпиад соревнования по технологии, которые состоятся 21 и 22 февраля.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.