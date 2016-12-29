График приема граждан депутатами в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

29.12.2016 02:12:08 (GMT+12)
|
ДАТА ПРИЕМА
|
ДЕНЬ НЕДЕЛИ
|
Ф.И.О. ДЕПУТАТА
|
с 10.00 до 13.00
|
с 14.00 до 17.00
|
10
|
вторник
|
ГАЛЯНТ
Светлана Алексеевна
|
ЛИМАНОВ
Андрей Сергеевич
|
11
|
среда
|
ЧУЕВ
Борис Николаевич
|
АГЕЕВ
Владимир Александрович
|
12
|
четверг
|
ПИТЕРСКИЙ
Алексей Алексеевич
|
КРАСНОПОЛЬСКАЯ
Анна Николаевна
|
17
|
вторник
|
ТИМОФЕЕВ
Роман Дмитриевич
|
СТУКОВ
Андрей Юрьевич
|
18
|
среда
|
РЕДЬКИН
Игорь Владимирович
|
ТКАЧЕНКО
Татьяна Валентиновна
|
19
|
четверг
|
БЕРЕЗЕНКО
Алексей Валерьевич
|
НАУМОВ
Анатолий Борисович
|
24
|
вторник
|
ЛОМАКИН
Юрий
Валентинович
|
ГРАНАТОВ
Роман Георгиевич
|
25
|
среда
|
ШАМОЯН
Рашид Фероевич
|
КИРНОСЕНКО
Анатолий Владимирович
|
26
|
четверг
|
ЛЕСКОВ
Борис Андреевич
|
ВЕЛЯЕВ
Иван Владимирович
|
31
|
вторник
|
ДОЛГУНКОВ
Александр Александрович
|
НОВОСЕЛОВ
Евгений Аликович
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
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