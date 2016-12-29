График приема граждан депутатами в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

29.12.2016 02:12:08 (GMT+12)

График приема граждан депутатами в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
График приема граждан депутатами в Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" на январь 2017 года.

ДАТА ПРИЕМА

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

Ф.И.О. ДЕПУТАТА

с 10.00 до 13.00

с 14.00 до 17.00

10

вторник

ГАЛЯНТ

Светлана Алексеевна

ЛИМАНОВ

Андрей Сергеевич

11

среда

ЧУЕВ

Борис Николаевич

АГЕЕВ

Владимир Александрович

12

четверг

ПИТЕРСКИЙ

Алексей Алексеевич

КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Анна Николаевна

17

вторник

ТИМОФЕЕВ

Роман Дмитриевич

СТУКОВ

Андрей Юрьевич

18

среда

РЕДЬКИН

Игорь Владимирович

ТКАЧЕНКО

Татьяна Валентиновна

19

четверг

БЕРЕЗЕНКО

Алексей Валерьевич

НАУМОВ

Анатолий Борисович

24

вторник

ЛОМАКИН

Юрий Валентинович

ГРАНАТОВ

Роман Георгиевич

25

среда

ШАМОЯН

Рашид Фероевич

КИРНОСЕНКО

Анатолий Владимирович

26

четверг

ЛЕСКОВ

Борис Андреевич

ВЕЛЯЕВ

Иван Владимирович

31

вторник

ДОЛГУНКОВ

Александр Александрович

НОВОСЕЛОВ

Евгений Аликович

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page