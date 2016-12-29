В Петропавловске-Камчатском состоялось общее собрание Камчатского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

29.12.2016 02:12:07 (GMT+12)

23 декабря 2016 года в столице Камчатского края г. Петропавловске-Камчатском состоялось общее собрание Камчатского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Члены Ассоциации собрались вместе, чтобы подвести итоги деятельности за 2016 год, утвердить план работы на 2017 год и обсудить дальнейшие перспективы.



С докладом об итогах работы организации в прошлом году и планах на текущий год выступил председатель регионального отделения Ассоциации юристов Игорь Шамраев.



Основными направлениями деятельности регионального отделения в 2016 году были организация и оказание бесплатной юридической помощи, взаимодействия с органами государственной власти, участия в научно-практических конференциях, работа с молодежным движением Ассоциации юристов Корпусом «За чистые выборы».



В докладе было отмечено, что в отчетном периоде Камчатское региональное отделение Ассоциации юристов России работало по тем основным направлениям, которые были заложены в предыдущие годы, доказали свою жизнеспособность и получили ощутимую поддержку.



В результате в 2015-2016 году совместными усилиями правовая помощь была оказана 112 обратившимся гражданам, 198 вопросов разъяснено.



Также КРО АЮР подписано соглашение о сотрудничестве с Камчатским региональным отделением политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



Игорь Шамраев поблагодарил собравшихся за отзывчивость, бескорыстное служение людям и активное участие в построении правового государства.



«Ассоциация юристов России - это корпоративное объединение профессионалов, одна большая слаженная команда, в которой бок о бок работают специалисты из различных структур. Сложив и приумножив наши усилия, мы сможем решать самые трудные задачи. Уверен, так оно и будет», - сказал Игорь Шамраев.



Главным вопросом повестки дня стало избрание Председателя исполнительного комитета Камчатского отделения на следующие два года. На должность Председателя исполнительного комитета Камчатского регионального отделения Ассоциации юристов России был избран Ильин Георгий Павлович.