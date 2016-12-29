Заповедные кордоны обеспечены всем необходимым на зиму

29.12.2016 02:12:07 (GMT+12)

На отдалённые территории Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника доставлены топливо, провизия, книги, медикаменты, предметы первой необходимости. Запасы рассчитаны на несколько месяцев – смена сотрудников службы охраны на посту произойдёт весной.



Вертолёт государственные инспекторы, патрулирующие заповедные территории, ждали с нетерпением. Ведь в коробках не только продукты и необходимые материалы, но и гостинцы из дома – варенье и пироги от мам и бабушек, поделки и рисунки от детей, приятные сюрпризы от друзей. В числе сотрудников, которые сегодня находятся на отдалённых кордонах, молодые специалисты, работающие первый год, и опытные полевики. Например, Владимир Аксёнов охраняет Кроноцкий заповедник с 1990 года. На протяжении многих лет он патрулирует окрестности Семячикского лимана и единственную в мире рощу пихты грациозной, делает великолепные фотографии дикой природы.



"Мы один большой и дружный коллектив. Государственные инспекторы, которые круглогодично патрулируют вверенные им заповедные территории, должны чувствовать заботу руководства, плечо товарищей, – сказал Роман Корчигин, исполняющий обязанности директора ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". – При составлении предновогодних посылок мы стараемся учесть пожелания каждого. В этом году впервые наши сотрудники получили подарки от камчатских пенсионеров – участников нового проекта "Звёзды Камчатки". Специально для работников заповедного дела они связали тёплые вещи, которые подарят им немного домашнего уюта".



В марте служба охраны заповедных территорий в полном составе будет проводить весенние маршрутные учёты животных. Для этого требуется хорошая физическая подготовка – предстоят дальние переходы на лыжах по рыхлому снегу с тяжёлым снаряжением за спиной. Ежегодно инспекторы проходят медкомиссию и техническую учёбу, сдают нормативы ГТО.



"Во время заброски грузов мы пожелали коллегам позитивного настроя и в очередной раз напомнили о необходимости соблюдении правил техники безопасности в дикой природе", – сообщила Мария Хайрулина, государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".



В течение нескольких морозных и снежных месяцев основное сообщение кордонов с внешним миром будет осуществляться с помощью радио- и интернет-связи. Компанию сотрудникам службы охраны заповедных территорий составят звери и птицы. Особенно активны этой зимой лисицы. Например, в окрестностях кордона "Кроноки" на побережье бухты Ольга в декабре обосновались сразу три пушистые огнёвки. А на кордоне "Травяной" в Южно-Камчатском федеральном заказнике досуг государственных инспекторов скрашивает лис Персик – общительный зверь, который все новые предметы пробует "на зуб".



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника.



Фото Марии Хайрулиной.