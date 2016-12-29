Подразделение беспилотных летательных аппаратов на Камчатке пополнилось партией новых БЛА «Орлан-10»

29.12.2016 02:12:07 (GMT+12)
Новые беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» усилили парк беспилотников, стоящих на вооружении камчатской эскадрильи БЛА Тихоокеанского флота.
БЛА "Орлан-10" обеспечивают учебно-боевую деятельность частей и соединений Войск и Сил на Северо-Востоке, а также выполняют другие свойственные им задачи в зоне ответственности Тихоокеанского флота, в том числе в арктических широтах.
В 2017 году для расчетов БЛА "Орлан" будет увеличено количество решаемых ими задач и значительно расширена площадь покрытия территории в зоне ответственности.
Следует отметить, что беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях Камчатского края.
Владимир МАТВЕЕВ ,
Начальник отдела информационного обеспечения
пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту
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