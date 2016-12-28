Женщина ответит перед судом за гибель своего ребенка

28.12.2016 17:12:26 (GMT+12)
Мильковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Мильковского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, 18 сентября 2016 года обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в хозяйственной постройке домовладения, самостоятельно родила доношенного жизнеспособного ребенка женского пола. Непосредственно после родоразрешения обвиняемая, осознавая, что новорожденный ребенок не в состоянии выжить без ее помощи в угрожающих жизни условиях, одним из которых являлась минусовая температура окружающей среды, не желая растить ребенка и ухаживать за ним из-за нежелательности беременности и отсутствия достаточных средств для содержания ребенка, покинула место происшествия, оставив новорожденного в хозяйственной постройке в беспомощном состоянии.
В результате противоправных действий злоумышленницы, спустя непродолжительный период времени наступила смерть ребенка, труп которого через несколько дней был обнаружен жильцом соседнего дома.
В ходе следствия обвиняемая признала свою вину. Примечательно, что на иждивении у нее находятся еще двое детей 3 и 5 лет, в отношении которых она ограничена в родительских правах.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору Мильковского района для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
Дмитрий ВОЛОЩЕНКО, и.о. старшего помощника руководителя следственного управления
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