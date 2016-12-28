О проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

28.12.2016 16:42:01 (GMT+12)

Все работы по проведению ВСХП-2016 в Камчатском крае выполнялись в полном объеме и в установленные сроки.



За время проведения сельскохозяйственной переписи в Камчатском крае были получены сведения от 67 сельскохозяйственных организаций, 141 крестьянско-фермерского хозяйства, 25 индивидуальных предпринимателей, 416 садоводческих и дачных объединений граждан, а также 20283 граждан, имеющих земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.



Предварительно, общая площадь земли, принадлежащая сельскохозяйст-венным организациям края, составила 5,2 млн. га.



Первые оперативные итоги ВСХП 2016 года с информацией о числе объектов переписи и общей площади земли в расчете на один объект переписи по категориям сельхозпроизводителей, были размещены на федеральном информационном сетевом ресурсе http://www.vshp2016.ru/ 16 ноября 2016 года. Итоги переписи представлены в разрезе категорий сельскохозяйственных производителей по России в целом, федеральным округам и субъектам Российской Федерации.



Предварительные итоги переписи будут опубликованы в IV квартале 2017 года, окончательные – в IV квартале 2018 года.



Окончательные итоги переписи позволят сформировать официальную статистическую информацию о состоянии и структуре сельского хозяйства, наличии и использовании его ресурсного потенциала в разрезе муниципальных образований, а также получить более широкий спектр сведений о новых методах ведения сельского хозяйства, привлечении кредитов и их целевом ис-пользовании.



Камчатстат