28.12.2016 16:09:38 (GMT+12)
Всю ночь в окно ломилась, давила на стекло, стучала, выла зима. А мне снился океан, его волны, крики чаек. Один из самых счастливых для меня снов. Когда-то океан, волны, чайки были наяву, теперь только снятся иногда.
А зима за окном наметала сугробы, поливала их мокрым снегом, а потом и вовсе зарыдала ледяным дождем. Утром ее почти и не было – только мокрый снег и небо, неровно покрашенное серо-черными полосами – таким оно бывает, когда зима берет огромную лохматую кисть и тычет, мажет небесный холст как придется.
Последние мгновения этого года.
По традиции едем на дачу, где тишина и снег.
И пока едем, я думаю о том, что было в 2016 году, который я благодарю и провожаю.
Я благодарю за то, что мои близкие и друзья живы, здоровы и со мной.
За то, что писать тексты для меня – это и работа, и страсть. За то, что напечатаны мои рассказы, и за книгу, которую я написала в этом году на заказ.
За каждое утро, пусть даже хмурое и холодное. Да, иногда по утрам ничего не хотелось делать. Но я вставала, шла гулять с собакой, и понимала – я живу и это прекрасно!
За то, что я начала доверять… назовем это мирозданием. И если перемены сначала настораживают или даже пугают, теперь понимаю – все будет так, как нужно.
За что у меня было время в дороге, дома, на даче для того, чтобы просто смотреть в окно, сидеть у огня, смотреть на поле вдали, небо… радоваться драгоценным мгновениям жизни.
Я провожаю 2016 год, смотрю благодарно ему вслед и открываю настежь окно – тому неизведанному, что ждет меня.
Я не знаю, каким будет январь – снежным, морозным или, наоборот, привычно темно-теплым и дождливым. Да разве именно это важно? Пусть в январе будут зимняя сказка с дедом Морозом, запахом мандаринов и елки, подарки, искренние добрые слова пожеланий... и пусть все эти пожелания исполнятся!
Пусть он будет счастливым, в нем будут новогодние, а потом рождественские чудеса, и обязательно κάθαρσις!
Катарсис – это одно из моих любимых слов, у него множество различных толкований в философии, эстетике, психологии...
Катарсис для меня: изумляться, радоваться и видеть чудеса в самом обыкновенном и обыденном.
А как же без чудес, без них – только зима, ее лохматая кисть, хандра, жизнь белки в колесе, отложенная жизнь – до Нового года, до весны, до лета...
Мы приезжаем на дачу, я падаю на снег и смотрю на синее небо, сбрасываю с себя декабрь, весь этот год, все его дни, сбрасываю будто старую змеиную кожу, и чувствую, как вырастают снежные крылья.
Нельзя жить без надежды на лучшее, ожидания новых дней и новых страниц – ведь нам, грешным, зачем-то дано это небо, в которое с холодной снежной земли взмывают снежные ангелы.
Ирина ОСНАЧ.
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