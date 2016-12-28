Давид и Голиаф

28.12.2016 16:05:17 (GMT+12)

В последнее время много говорят про необходимость ослабления административного давления на малый бизнес. Любой обыватель, даже самый далёкий от экономики, без запинки скажет вам, что предприниматели наполняют казну налогами (откуда платят пенсии), создают рабочие места и вообще вроде как полезные. Государство декларирует проверочные каникулы, строгий надзор за контролирующими органами, чтобы не «кошмарили» бизнес.



Бла-бла-бла.



Хотели как лучше, а получилось, как получилось.



Оказывается, есть такое понятие как внеплановые проверки по жалобам граждан. Знаете, сколько у нас контролирующих органов? Нет? 28! И вот в один прекрасный день поступает в любой из этих органов жалоба. По закону они обязаны рассмотреть, проверить и аргументировано ответить на каждый довод жалобщика. Соответственно, вся эта машина чиновников начинает дружно прессовать предпринимателя.



А дальше происходит самое интересное. Инспектор приходит и, доверительно заглядывая в глаза, предлагает «провинившемуся» отделаться минимальным штрафом. Не на юр.лицо, а на должностное. Над нами же прокуратура. Если мы ничего не найдём, значит коррупция! Тогда ещё хуже будет… Предприниматель взвешивает все «за» и «против». Если захотят докопаться, всё равно найдут. Лампочка в туалете не горит или дверь открывается не в ту сторону, какую предусмотрено техническим регламентом. Всё! Он подписывает протокол и платит штраф.



Все в шоколаде. Контролирующие органы отчитались в проверке, выявили нарушение. Прокуратура довольна – коррупции нет, искали и нашли. Больше всех счастлив кляузник. Он и предпринимателя мехом внутрь вывернул и, возможно, денежку получил. Но об этом чуть позже.



Знаете примерное соотношение подтвердившихся указанных в жалобе обстоятельств в ходе внеплановых проверок? 1 к 10. Вдумайтесь! Причём увеличение обращений традиционно приходится, как вы уже догадались, на весну и осень. А что мы можем сделать? - возражает прокуратура. У нас таких заявителей тысячи. Некоторые к нам как на работу ходят – в день по 5 жалоб приносят. И мы обязаны отвечать.



Вот такие Павлики Морозовы, оказывается, сейчас очень востребованы. Работает, к примеру, частная хлебопекарня. И в один прекрасный день кому-то хлеб чёрствым показался, кому-то продавщица не улыбнулась, а кому-то лицо хозяина не понравилось. Что делать? Ответ мы уже знаем. Ищем «сознательного» гражданина, и за 30 серебряников тот на чистом глазу пишет кляузу в прокуратуру. И всё! Остаётся только наблюдать, как предпринимателю заворачивают кровь многочисленные люди в погонах. А что? Обязаны реагировать! И ведь найдут!



Вероятно, законодатель исходил из того, что у нас рядовой гражданин кристально чистый человек с незамутнёнными помыслами. А кровожадные бизнесмены-капиталисты только и думают, как бы его обмануть и ободрать как липку. Поэтому государственная машина с радостью готова порвать любого бизнесмена как

Тузик грелку. А сталкиваясь с профессиональными кляузниками, лишь растерянно разводит руками.



Конечно, если факты не подтвердились, то вы чисто теоретически можете обратиться в суд за взысканием понесённых убытков. Как происходит в реальной жизни? Во-первых, скорее всего, вас уже оштрафовали (см. выше), а, во-вторых, предпринимателю после проверок доблестных органов ещё и начинать судебную волокиту, чтобы наказать жалобщика? Вы серьёзно? А когда бизнесом заниматься? Может, лучше сразу банкротиться?



Сколько исков против злонамеренных жалобщиков в итоге подано в суд? Правильно. Ноль целых ноль десятых.



Вот и кладёт опытный кляузник, как упырь, почувствовавший вкус крови, перед собой снова и снова листок бумаги, зажимает ручку в потной ладони и отпускает фантазию на волю. Лев Толстой нервно курит в сторонке. Всё равно за это ничего не будет.



А предприниматели разбегаются из страны победившего даже непонятно чего - социализма? - капитализма? - разве что не вплавь, опережая собственный визг.



Григорий СЕДОВ.

