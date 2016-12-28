Незаживающая рана

28.12.2016 16:01:49 (GMT+12)

27 декабря - 37-я годовщина ввода советских войск в Афганистан.



Чем дальше в прошлое уходит Афганская война, тем больше вымыслов о ней можно услышать. Нередки случаи, когда появляются новые «участники» штурма дворца Амина, «герои» других операций и рейдов. Воспоминаниями делятся те, кто в лучшем случае смогут найти Афганистан на карте мира. Что поделаешь?



Видимо, никогда не переведутся те, кто в данном случае руководствуется поговоркой: красиво не солгать – историю не написать.



Порой с болью в сердце приходится читать «сочинения» о войне в Афганистане некоторых современных журналистов и писателей, не имеющих не только специального военного образования, но и достаточных знаний по истории. Начинающие «прозаики» полностью искажают смысл и цели Афганской войны, очерняют героизм советских солдат и офицеров, честно и мужественно выполнивших воинский и интернациональный долг. Не перевелись авторы, которые даже называют офицеров-афганцев тупыми и безвольными «животными», которые слепо выполнялими преступные приказы Москвы. Дело доходит до циничного смакования сцен «упаковки воинов-интернационалистов» в цинковые гробы.



К сожалению, таких «писателей» и «журналистов», не понимающих (или не желающих понимать) сути и причин Афганской войны, сейчас немало, как немало непрекращающихся с времён «перестройки» размышлений о том, что решение руководства СССР о вводе советских войск в Афганистан ыло «необоснованным, непродуманным и безответственным».



Как очевидец, свидетельствую: советские воины находились в дружественной нам стране не как захватчики, а как интернационалисты! Все мы искренне верили в то, что с нашим приходом в Афганистане воцарится мир и справедливость. Вот такова правда об Афганской войне, о которой сейчас многие либо забыли, либо просто не хотят говорить.



Афганская война - незаживающая рана. Это дни и годы, боль и потери, доблесть и героизм наших солдат и офицеров. Советские войска находились на территории Афганистана девять лет один месяц и девятнадцать дней. За это время через Ограниченный контингент прошли около шестисот тысяч человек, погибли более пятнадцати тысяч, ранены или контужены свыше пятидесяти тысяч, стали инвалидами свыше семи тысяч человек, 454 человек пропало без вести и попало в плен, из которых 119 человек были освобождены, 197 возвращены на родину, а 22 находятся в других странах.



На древней земле Афганистана наши войска защищали интересы своего государства, их задача состояла в том, чтобы не допустить американского присутствия у южных границ СССР. Несомненно, не обошлось без ошибок и просчётов. Но в целом, все приказы взвешивались, командование просчитывало все до мелочей, даже приблизительные потери личного состава. Это была настоящая война, хотя не было там ни линии фронта, ни тыла. Это была партизанская война, как с нашей стороны, так и со стороны афганских моджахедов. И сегодня она продолжается, только теперь её ведут американцы.



Но у советских войск была и мирная миссия. Среди тех, кто прошел Афганистан, были врачи, учителя, строители, инженеры и другие специалисты. Они строили дороги, школы, больницы, поставляли продукты и медикаменты. Впервые за историю страны образование стали получать и девочки.



Какой же урок из истории Афганской войны необходимо вынести современному поколению россиян? Уверен, что главным уроком изучения любой войны должно стать то, что войны быть вообще не должно. Что в мире есть много других средств, способных решить те или иные противоречия.



Афганская война навсегда останется в памяти нашего народа. Конечно, можно по разному оценивать пребывание советских войск в Афганистане, но несомненно одно - солдаты и офицеры на этой войне выполнили свой высокий долг с честью. И никто не может отказать им в мужестве и героизме. Убежден, что наша святая обязанность – хранить память о погибших, как верных сыновьях, ценой собственной жизни выполнивших долг защитника Родины. Давайте помнить тех, кто не придет…



Александр НУРЕЕВ.

