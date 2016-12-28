Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 28 декабря 2016 года

28.12.2016 14:37:44 (GMT+12)

Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 28 декабря 2016 года

ПЕТЯ ИЗ НИКОЛАЕВКИ. Почему петух клюёт и треплет?      
  
ПОЛЁТ НАД ВУЛКАНАМИ. Какие духи помогают ительменам?
      
СЛЁТ КРАСНОНОСЫХ. Кто на Новый год шумит и скачет?

ГОД В АРГУМЕНТАХ И ФАКТАХ. Чем запомнится 2016-й камчатцам?
  
ЛАМПАДА ЖИЗНИ. Как все калмыки отметили свой день рождения?  

КУРЫ-КУЛЬТУРИСТЫ. Какая птица вкуснее и полезнее?

Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 28 декабря. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!

www.kamchatka.aif.ru

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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