Не дождался жрицу любви

28.12.2016 14:33:23 (GMT+12)

Житель Петропавловска-Камчатского лишился денежных средств, оплачивая услуги жрицы любви.



26-летний житель краевого центра, работающий на фермерском хозяйстве, рассказал полицейским, что в социальной сети

познакомился с девушкой, которая, в ходе переписки,предложила провести с ней ночь.

За оказание интимных услуг она попросила перевести ей на сотовый семь тысяч рублей, что молодой человек и сделал. После этого дозвониться до виртуальной знакомой

он больше уже не смог.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Установлено, что телефон, на который звонил заявитель, зарегистрирован в Республике Саха (Якутия).



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

