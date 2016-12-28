Не дождался жрицу любви

28.12.2016 14:33:23 (GMT+12)
Житель Петропавловска-Камчатского лишился денежных средств, оплачивая услуги жрицы любви.
26-летний житель краевого центра, работающий на фермерском хозяйстве, рассказал полицейским, что в социальной сети
познакомился с девушкой, которая, в ходе переписки,предложила провести с ней ночь.
За оказание интимных услуг она попросила перевести ей на сотовый семь тысяч рублей, что молодой человек и сделал. После этого дозвониться до виртуальной знакомой
он больше уже не смог.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Установлено, что телефон, на который звонил заявитель, зарегистрирован в Республике Саха (Якутия).
Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому
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