28.12.2016 12:52:38 (GMT+12)
Новый учебный комплекс сдан в эксплуатацию в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района. На торжественном мероприятии присутствовали ученики и их родители, воспитатели и учителя, воспитанники детского сада и интерната, которые в скором времени станут хозяевами в новом здании.
Поздравить сельчан с открытием новой школы приехали заместитель председателя Правительства Камчатского края Владимир Пригорнев, заместитель председателя Правительства Камчатского Тимофей Смирнов, министр образования и науки Камчатского края Виктория Сивак, глава сельского поселения Михаил Мельничук и другие.
«Сегодня мы принимаем еще одну новую школу. Это стало уже хорошей традицией для Камчатки. Мы построили школу в Озерной, в Эссо. Теперь -школа в Усть-Хайрюзово. Уверен, работу по строительству учебных учреждений в отдаленных селах мы продолжим», - сказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир Пригорнев.
Новый учебный комплекс на севере Камчатки включает в себя не только школу с просторной и современной столовой, спортивным и актовым залами и оранжереей. Здесь расположился детский сад и интернат. Всего обучаться в новом комплексе будут порядка 200 детей.
«Специально для бесперебойного отопления учебного комплекса и обеспечения его круглогодично горячей водой, школа подключена и к центральной котельной села, и к новой модульной котельной», - рассказал заместитель председателя Правительства Камчатского Тимофей Смирнов.
В настоящее время идет подключение учебного комплекса сети интернет, наладка современного школьного оборудования, расстановка мебели, распределение кабинетов. Коллектив школы, совместно с родителями, готовят классы к приему детей.
«Новое оборудование, которое устанавливается сегодня в этой школе, даст возможность преподавать предметы на современном уровне, в соответствии с федеральными стандартами, с требованиями, которые сегодня предъявляются к качеству образования», - сказала министр образования и науки Камчатского края Виктория Сивак.
В торжественной обстановке символический ключ от школы был передан директору сельского учебного учреждения – Юлии Буровой. Вместе с ключом ей также был вручен подарок от администрации Тигильского района – сертификат на приобретение снегоуборочной техники.
Строительство учебного комплекса школа-детский сад в Усть-Хайрюзово началось в ноябре 2011 года. В 2014 году контракт на выполнение работ с подрядчиком, предприятием «Коммунтехцентр Камчатка», был расторгнут по решению суда из-за систематического нарушения сроков выполнения работ. В ноябре 2014 года объект был передан в Дирекцию по строительству Камчатского края для завершения работ.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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