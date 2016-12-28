На Камчатке усилено патрулирование лесов

28.12.2016 12:52:37 (GMT+12)

В преддверии новогодних праздников на Камчатке усилено патрулирование участков лесного фонда. Государственные лесные инспекторы проводят рейды и дежурят на мобильных постах, выставленных в местах произрастания хвойных насаждений. Об этом сообщили в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.



«Большинство жителей края, по сложившейся традиции, предпочитают в Новый год устанавливать у себя дома живую ель или букеты из кедрового стланика. Обращаемся ко всем камчатцам с пожеланием не омрачать свои праздничные дни незаконной заготовкой новогодних елей и хвойных букетов, - сказали в агентстве. – Действия по незаконной рубке леса являются нарушением и влекут за собой соответствующее наказание».



В агентстве сообщили, что штраф за незаконную рубку леса и повреждение лесных насаждений влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати до сорока тысяч рублей, на юридических лиц - от двухсот до трёхсот тысяч рублей. Кроме того, с виновных взыскивается ущерб, причиненный лесным насаждениям. Если сумма ущерба превышает пять тысяч рублей, возбуждается уголовное производство.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.