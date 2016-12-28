Европейские инвесторы заинтересовались проектом строительства Жупановской ГЭС на Камчатке

28.12.2016 12:52:37 (GMT+12)

Деловые круги Западной Европы заинтересовались проектом строительства Жупановской ГЭС. Об этом после завершившихся в Москве переговоров с представителями итальянской консалтинговой компании «Alfa Centauri» сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин.

    «Проект строительства Жупановской ГЭС может возродиться, - отметил Николай Пегин. - Три широко известные компании, занятые в области проектирования, строительства и управления гидроэлектростанциями, считают перспективным вложение средств в создание на Камчатке серьезных генерирующих мощностей, ориентированных и на внутреннее потребление, но в большей степени – на рынок АТР, испытывающий дефицит электроэнергии».

Николай Пегин рассказал, что соглашение о сотрудничестве с итальянской фирмой «Alfa Centauri» Корпорация развития Камчатского края подписала весной текущего года. В рамках договора консалтинговая компания брала на себя обязательства знакомить западноевропейский бизнес с предоставленной информацией о камчатских инвестиционных проектах.

    «Многие соглашения, подписанные Корпорацией с российскими и зарубежными партнерами, имеют долгосрочный характер, но все они нацелены на практический результат, в чем лишний раз убеждает пример сотрудничества с "Alfa Centauri"», - сказал Николай Пегин.

Он добавил, что для детального знакомства с проектом строительства Жупановской ГЭС группа западноевропейских бизнесменов намерена приехать на Камчатку в феврале следующего года.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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