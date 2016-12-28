Камчатский край стал рекордсменом по количеству наград на конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»

28.12.2016 12:52:38 (GMT+12)

Камчатский край стал рекордсменом по количеству наград на одном из самых престижных международных конкурсов национальной программы «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». 22 предприятия региона были удостоены 50 платиновых и 5 золотых Знаков качества. В числе награждённых компании рыбохозяйственного и сельскохозяйственного комплексов, пищевой и перерабатывающей промышленности, научные и образовательные организации региона.



Церемония награждения лауреатов стала завершающим этапом выставки, которая в течение нескольких дней проходила в выставочном комплексе ВДНХ в Москве. Стенд Камчатки стал одним из самых востребованных. Продукцию предприятий края по достоинству оценили как посетители выставки, так и члены жюри конкурса.



«Стенд Камчатки всегда очень яркий, самый насыщенный. Тот ажиотаж, который творится возле этого стенда, говорит о том, что потребителю эта продукция очень нравится, она востребована, это как раз тот самый критерий, о котором все говорят - соответствие цены и качества», - сказал президент «Всероссийской организации качества» Александр Дворецкий.



Еще одной победой региона стало награждение Камчатского выставочного центра. Впервые в истории предприятие, которое не производит продукцию, было отмечено наградой оргкомитета за вклад в развитие программы Знак качества и популяризацию товаропроизводителей региона.



Главной целью проводимого конкурса является пропаганда лучшей отечественной продукции, содействие развитию бизнеса, насыщение потребительского рынка России и ТС высококачественными товарами и услугами, реализация долгосрочной стратегии импортозамещения. За время существования программы участие в ней приняли более 1300 предприятий из 72 регионов России и 9 стран ближнего зарубежья. Совет Знака качества ХХI века удостоил около 11000 видов продукции Знаками качества различного достоинства. Лауреаты выставок (конкурсов) официально могут маркировать свою продукцию соответствующим Знаком качества на безвозмездной основе в течение двух лет.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.