На Камчатке приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией

28.12.2016 12:52:39 (GMT+12)

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Камчатки необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 % объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей). Об этом сообщили в министерстве экономического развития и торговли Камчатского края.



Там пояснили, что данные меры вводятся в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», принятым 23 декабря по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.



«При выявлении в продаже спиртосодержащей непищевой продукции применяются меры административной ответственности, предусмотренные статьей 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Помимо штрафа также предусмотрена возможность конфискации предметов административного правонарушения, в соответствии со статьей 27.14 КоАП осуществляется арест такой продукции», - пояснили в министерстве.



В ведомстве отмечают, что данные меры принимаются для противодействия распространению непищевых спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.