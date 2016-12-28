Почётное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему отделением камчатского онкодиспансера Анатолию Блинову

28.12.2016 12:52:39 (GMT+12)

Указом Президента Российской Федерации почётное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему вторым хирургическим (торакальным) отделением Камчатского областного онкологического диспансера. Звание присвоено за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.



Вся трудовая деятельность Анатолия Григорьевича Блинова связана с системой здравоохранения Камчатки. Благодаря высокому уровню профессиональных знаний, проявленным организаторским способностям, умению оперативно принимать решения в сложных ситуациях, в 1989 году он был назначен заведующим 2 хирургическим (торакальным) отделением Камчатского областного онкологического диспансера. Под руководством Анатолия Григорьевича в отделении создан высокопрофессиональный коллектив (18 человек), достигший высоких результатов в лечении онкологических больных. Ежегодно в отделении проходят обследование и лечение более 950 пациентов.



По инициативе и при личном участии врача Блинова за последние годы в торакальном отделении освоены и используются в практике новые методы обследования и лечения онкологических больных.



Впервые на Камчатке Анатолием Григорьевичем с 1980 года стали выполняться операции при злокачественных опухолях легких и средостения. Использование современных цитостатиков и таргетных препаратов, как дополнение к хирургическому лечению, позволило расширить показания к комплексному лечению. В 2011 году пролечено 903 пациента, в 2012 году – 973 пациента, в 2013 году – 1008 пациентов, в 2014 году – 1059 пациентов, в 2015 году – 1106 пациентов. Как результат – увеличение продолжительности жизни, уменьшение смертности. В 2011 году лично Блиновым проведено 213 операций, в 2012 году – 232 операции, в 2013 году – 249 операций, в 2014 году – 254 операции, в 2015 году – 258 операций. Летальных случаев не было.



На протяжении 30 лет Анатолий Григорьевич совмещает деятельность врача стационара и поликлиники. Свои опыт и знания он передает молодым специалистам. Им подготовлены 24 врача-интерна по онкологии, которые в настоящее время работают в лечебно-профилактических учреждениях Камчатского края. Коллектив 2 хирургического (торакального) отделения постоянно принимает участие в благотворительных акциях, направленных на улучшение состояния здоровья жителей Камчатского края, в организации и проведении научно-практических конференций с участием ведущих ученых.



Врач Блинов имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Онкология», является членом правления фонда помощи онкологическим больным г. Петропавловска-Камчатского. Благодаря совместной работе фонда и онкодиспансера, решение проблем онкологических больных с запущенными стадиями и формами онкозаболеваний носит адресную и



индивидуальную форму. С 2005 года Блинов является членом Правления Всероссийского общества врачей-онкологов, членом Правления ассоциации врачей Камчатки, где вырабатываются предложения по улучшению медицинского обслуживания населения Камчатского края, делаются экспертные оценки качества лечения и диагностики больных. Как результат – улучшилась ранняя диагностика злокачественных новообразований, увеличилась продолжительность жизни пациентов и уменьшилась смертность от злокачественных новообразований.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.