Почётное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему отделением камчатского онкодиспансера Анатолию Блинову

28.12.2016 12:52:39 (GMT+12)

Почётное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему отделением камчатского онкодиспансера Анатолию Блинову

Указом Президента Российской Федерации почётное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему вторым хирургическим (торакальным) отделением Камчатского областного онкологического диспансера. Звание присвоено за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.

Вся трудовая деятельность Анатолия Григорьевича Блинова связана с системой здравоохранения Камчатки. Благодаря высокому уровню профессиональных знаний, проявленным организаторским способностям, умению оперативно принимать решения в сложных ситуациях, в 1989 году он был назначен заведующим 2 хирургическим (торакальным) отделением Камчатского областного онкологического диспансера. Под руководством Анатолия Григорьевича в отделении создан высокопрофессиональный коллектив (18 человек), достигший высоких результатов в лечении онкологических больных. Ежегодно в отделении проходят обследование и лечение более 950 пациентов.

По инициативе и при личном участии врача Блинова за последние годы в торакальном отделении освоены и используются в практике новые методы обследования и лечения онкологических больных.

Впервые на Камчатке Анатолием Григорьевичем с 1980 года стали выполняться операции при злокачественных опухолях легких и средостения. Использование современных цитостатиков и таргетных препаратов, как дополнение к хирургическому лечению, позволило расширить показания к комплексному лечению. В 2011 году пролечено 903 пациента, в 2012 году – 973 пациента, в 2013 году – 1008 пациентов, в 2014 году – 1059 пациентов, в 2015 году – 1106 пациентов. Как результат – увеличение продолжительности жизни, уменьшение смертности.  В 2011 году лично Блиновым проведено 213 операций, в 2012 году – 232 операции, в 2013 году – 249 операций, в 2014 году – 254 операции, в 2015 году – 258 операций. Летальных случаев не было.  

На протяжении 30 лет Анатолий Григорьевич совмещает деятельность врача стационара и поликлиники. Свои опыт и знания он передает молодым специалистам. Им подготовлены 24 врача-интерна по онкологии, которые в настоящее время работают в лечебно-профилактических учреждениях Камчатского края. Коллектив 2 хирургического (торакального) отделения постоянно принимает участие в благотворительных акциях, направленных на улучшение состояния здоровья жителей Камчатского края, в организации и проведении научно-практических конференций с участием ведущих ученых.

Врач Блинов имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Онкология», является членом правления фонда помощи онкологическим больным г. Петропавловска-Камчатского. Благодаря совместной работе фонда и онкодиспансера, решение проблем онкологических больных с запущенными стадиями и формами онкозаболеваний носит адресную и

индивидуальную форму. С 2005 года Блинов является членом Правления Всероссийского общества  врачей-онкологов, членом Правления ассоциации врачей Камчатки, где  вырабатываются предложения по улучшению медицинского обслуживания населения Камчатского края, делаются экспертные оценки качества лечения и диагностики больных.  Как результат – улучшилась ранняя диагностика злокачественных новообразований, увеличилась продолжительность жизни пациентов и уменьшилась смертность от злокачественных новообразований.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page