Романюк: Для успешного импортозамещения на Камчатке необходимо взаимодействие власти и бизнеса

28.12.2016 12:31:16 (GMT+12)

Эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» в Камчатском крае, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Производители пищевой продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки» Александр Романюк, комментируя ситуацию в области импортозамещения на региональном уровне, отметил, что для успешной реализации программы необходимо взаимодействие власти и бизнеса.



Представитель ОНФ напомнил, что одна из тем, поднятых на большой пресс-конференции президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина, касалась импортозамещения. Глава государства рассказал об успехах в фармацевтической, химической и легкой промышленности, в тяжелом машиностроении и обороной отрасли.



«За последние годы в направлении импортозамещения произошли большие изменения. Появилось много площадок для взаимодействия бизнеса и властных структур различных уровней. Начались диалог и разработка совместных проектов. Действует большой перечень субсидий, которые предлагают предприятиям возможность для роста и качественного развития», – рассказал Романюк.



В качестве примера он привел проект свинокомплекса. В полную силу предприятие начнет работать только в 2017 г. Но уже сейчас оно дает продукцию, которая может конкурировать с привозной не только по качественным характеристикам, но и по цене.



«Еще совсем недавно на прилавках Камчатского края доля привозного мяса составляла до 85%. Из них половину составляло импортное мясо. Я думаю, что в течение ближайших лет обеспеченность собственной свининой достигнет 70%. Предприятия будут готовы выпустить ее на рынок края в виде полуфабрикатов, колбасных изделий, а также парного мяса», – заявил эксперт ОНФ.



Еще одним примером успешного взаимодействия представитель Народного фронта назвал ярмарки местных производителей. Решение о расширении их сети в Камчатском крае было принято в 2014 г. за круглым столом Народного фронта. Мероприятие было посвящено проблемам ценообразования и имортозамещения. Представляя собой торговые площадки, свободные от наценок, ярмарки получили среди жителей региона большую популярность.



«Способность власти и бизнеса договариваться друг с другом, находить способы взаимодействия – залог дальнейшей успешной работы. Продолжать ее необходимо в том же ключе. Только так мы сможем обеспечить Камчатке автономность по основному перечню продуктов и регулировать цены, чувствительные к наличию рыночной конкуренции», – подытожил активист ОНФ.