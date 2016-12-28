Мечты сбываются: накануне Нового года 13-летний Влад получил в подарок пожарную боёвку

28.12.2016 12:31:16 (GMT+12)

Накануне Нового года в гости к 13-летнему Владу, имеющему проблемы со здоровьем, пришли в гости представители МЧС России. Гости поздравили ребенка с наступающим Новым годом, после чего сотрудники специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) вручили мальчику боевую одежду пожарного (боевку).



Шефство над Владиславом пожарные взяли несколько лет назад. Подросток обожает пожарную охрану и все, что с ней связано. А потому подарки, связанные с пожарной символикой, для него намного ценнее любой игрушки. В прошлом году к празднику он получил от сотрудников МЧС России пожарную каску, на которую нанесено имя ребенка, а также торт в виде пожарного автомобиля. Огнеборцы планируют и дальше радовать парня подарками, связанными с их службой.



Сотрудники СПСЧ ФПС России по Камчатскому краю накануне Нового года пришли в гости и к ветерану Великой Отечественной войны Марии Матвеевне Ивановой. С пенсионеркой спасателей связывает давняя дружба – несколько лет назад они взяли шефство над ней, и с тех пор несколько раз в год приходят в гости и поздравляют с праздниками – днем рождения, Днем Победы, 8 марта, Новым годом. В этот раз Мария Матвеевна получила от сотрудников «чрезвычайного» ведомства продуктовый набор, который окажется как нельзя кстати на новогоднем столе.



«В свое время эти люди позаботились о нас, а многие отдали свои жизни ради нашего мирного будущего. Они – пример нашему подрастающему поколению. Мы и впредь будем стараться не забывать ветеранов, участников боевых действий, тружеников тыла, а одаривать их нашим теплом», - отмечают сотрудники Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

