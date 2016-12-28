В рамках празднования Дня спасателя РФ на Камчатке прошел праздничный концерт

28.12.2016 12:31:15 (GMT+12)

27 декабря в рамках празднования Дня спасателя Российской Федерации в Доме культуры, расположенном в поселке Раздольный Елизовского муниципального района, прошел праздничный концерт.



С поздравительными словами к спасателям обратились начальник Камчатского спасательного центра МЧС России подполковник Александр Киргинеков и его заместители.



После официальной части началась концертная программа. В концерте приняли участие детский образцовый хореографический коллектив «Фейерверк», народный ансамбль «Надежда».



Также с сольными номерами выступили сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и дети спасателей. Сотрудники «чрезвычайного» ведомства и их дети исполняли песни о нелегкой, но очень благородной профессии.



Также сотрудников спасательного центра поздравили воспитанники школы интерната для детей-сирот и детей оставшихся без попечительства родителей. Несколько лет назад раздольненские спасатели взяли шефство над воспитанниками интерната и регулярно проводят для ребят экскурсии и другие мероприятия. А дети, в свою очередь, поздравляют своих шефов с их профессиональными праздниками.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-центре Камчатского Спасательного центра МЧС России.

