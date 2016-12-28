О состоянии животноводства Камчатского края

28.12.2016 12:22:27 (GMT+12)

В системе агропромышленного комплекса Камчатского края животноводство является важным направлением сельского хозяйства, как поставщика сырья для производства продуктов питания. Приоритетная цель в области животноводства - обеспечение детских учреждений и учреждений социальной сферы диетической продукцией местного производства.



По производству мяса в Дальневосточном федеральном округе Камчатский край занимает 5 место, по производству яиц и молока - 6 место. В 2015 году на долю Камчатского края приходилось 2,8% мяса, произведенного в Дальневосточном федеральном округе, 3,4% - молока, 4,4% - яиц.



За последние шесть лет при снижении объема производства всей сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2010 годом на 2,5%, объем производства продукции животноводства, напротив, увеличился на 26,0% и составил 3963,7 млн. рублей (по сравнению с 2014 годом - на 4,2%).



В 2013 и 2015 годах, неблагоприятных для производства продукции растениеводства, доля продукции животноводства преобладала в объеме сельскохозяйственной продукции. Так, доля продукции животноводства в 2015 году составила 50,6% общего объема продукции сельского хозяйства, в 2013 году - 51,5%. В 2010 году она составляла 45,4% общего объема сельхозпродукции, а своего минимального значения за последние шесть лет достигла в 2014 году (42,1%).



Основными производителями продукции животноводства являются сельхозорганизации и хозяйства населения. Сельхозорганизациями края в 2015 году произведено 48,4% продукции животноводства, хозяйствами населения - 42,5%, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями - 9,1%.



В структуре производителей продукции животноводства в последние годы отмечается тенденция роста доли крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. В 2015 году по сравнению с 2010 годом доля хозяйств населения уменьшилась на 4,1 процентного пункта, а доля крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей - увеличилась на 1,6 процентного пункта.

В объеме продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в 2015 году наибольший удельный вес занимала продукция выращивания скота и птицы. На ее долю приходилось около 53,0% стоимости произведенной продукции животноводства (в действующих ценах, без учета субсидий). Доля производства молочной продукции составила 34,4% продукции животноводства, доля производства яиц - 12,5%.



Регионами Дальневосточного федерального округа произведено 123,9 тыс. тонн, в том числе Камчатским краем 3,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в убойном весе (рост на 6,3%). Производство молока составило 537,2 тыс. тонн по Дальневосточному Федеральному округу, в том числе 18,0 тыс. тонн - по Камчатскому краю.



В хозяйствах всех категорий положительная динамика по производству молока сохраняется на протяжении последних шести лет. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) по сравнению с предыдущим годом превышает 100%, начиная с 2013 года. По производству яиц положительная тенденция по отношению к предыдущему году наблюдалась только в 2014 и 2015 годах.



В структуре производства основных видов продукции животноводства (в натуральном выражении) по категориям хозяйств произошли некоторые изменения. Так, увеличилась доля производства скота и птицы на убой (в убойном весе) в сельскохозяйственных организациях на фоне её снижения в хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах.



В производстве молока планомерный рост объема наблюдался в сельхозорганизациях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах, при одновременном его снижении в хозяйствах населения. Удельный вес сельхозорганизаций в общем объеме производства молока в 2015 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 2 процентных пункта, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей - на 3,7 процентных пункта. Доля производства в хозяйствах населения уменьшилась на 5,7 процентных пункта. Структура производства яиц по категориям хозяйств за последние шесть лет существенно не изменилась.



Начиная с 2013 года, в сельскохозяйственных организациях края наблюдается устойчивый рост по производству мяса (в убойном весе). В хозяйствах населения положительная тенденция наметилась уже с 2012 года, а в крестьянских фермерских хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) - с 2011 года. Прирост производства молока наблюдается в каждой из категорий хозяйств, в течение последних шести лет, за исключением 2011 года, когда в хозяйствах населения было отмечено уменьшение производства молока на 2,0% по сравнению с предыдущим годом.



В составе производства скота и птицы на убой по видам в 2015 году наибольший удельный вес занимала свинина (65,0%). На долю говядины приходилось 18,1%, оленины - 6,8%, мяса птицы - 6,7%, других видов мяса (конины, баранины и козлятины, крольчатины) - 3,4%.



Надой молока на одну корову в 2015 году в хозяйствах всех категорий в Дальневосточном федеральном округе составил 3200 кг, в том числе 3906 кг - в Камчатском крае (в сельскохозяйственных организациях - 3617 и 3436 кг, соответственно).



Яйценоскость кур-несушек в хозяйствах всех категорий в 2015 году вы-росла по сравнению с 2010 годом на 9,8% (290 штук яиц). Продуктивность яичного птицеводства в сельскохозяйственных организациях края в последние годы в целом характеризовалась положительной динамикой, за исключением 2012 года, когда яйценоскость снизилась на 32,2% относительно предыдущего года. Яйценоскость кур-несушек в сельхозорганизациях края в 2015 году выросла по сравнению с 2010 годом на 12,5% и составила 316 штук.



За последние шесть лет в крае преодолено сокращение поголовья основных видов сельскохозяйственных животных и наметилась тенденция прироста. Исключение составило поголовье свиней, которое снижалось два последних года за счет уменьшения поголовья в сельскохозяйственных организациях. В большей степени за последние шесть лет возросло поголовье оленей (на 21,4%) и на конец 2015 года составило 46,8 тыс. голов.



Продукция животноводства от местных производителей пользуется неизменным спросом. Уровень товарности сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2015 году по яйцу составил 90%, по мясу - 79%, по молоку - 73,5% (в 2010 году - 89%, 68%, 66%, соответственно).



Обеспеченность Камчатского края продуктами животноводства собственного производства оставляет желать лучшего. Коэффициент самообеспечения по яйцу в 2015 год составил 74,6%. Это на 7,6 процентного пункта выше, чем в 2014 году, а в сравнении с 2010 годом - ниже на 9 процентных пунктов.



По молоку и молокопродуктам уровень самообеспечения составляет 33,3% (рост к предыдущему году на 2,8 процентного пункта), по мясу и мясопродуктам - 15,6% (рост на 1,6 процентного пункта). Коэффициенты самообеспечения по мясу и молоку увеличились по сравнению с 2010 годом на 5,1 и 4,4 процентного пункта, соответственно.



Камчатстат