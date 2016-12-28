Основные индикаторы уровня жизни населения Камчатского края

28.12.2016 12:10:07 (GMT+12)

Уровень жизни – это показатель, отражающий благосостояние населения. Для оценки уровня жизни используется ряд социально – экономических показателей такие как: доходы и расходы населения, покупательная способность денежных доходов, среднемесячная начисленная заработная плана, величина прожиточного минимума, дифференциация населения и другие.



Прожиточный минимум на душу населения в Камчатском крае за 2015 год сложился в сумме 18020 рублей, что на 16,8% больше показателя предыдущего года и в 1,5 раза выше уровня 2010 года.



Прожиточный минимум края является высоким не только в Дальневосточном федеральном округе, но и в России. По величине прожиточного минимума в 2015 году Камчатский край уступает только Ненецкому автономному округу (18577 рублей.).



Дифференциация населения по доходам составила 10,6% (рекомендо-ванное значение 8-10%), данный показатель характеризует степень социального расслоения населения. Коэффициент Джинни в 2015 году равен 0,359 (пороговое значение 0,400).



Уровень бедности в 2015 году составил 19,2% от общей численности населения региона. Дефицит дохода населения в процентах к общему объему доходов равен 2,5%. К сожалению, на уровень бедности практически не повлиял рост доходов населения за последние годы.



Денежные доходы в среднем на душу населения Камчатского края в 2015 году сложились в сумме 41102 рубля, что превышает показатель 2014 года на 11% (за 2015 год данный показатель увеличился в 1,5 раза по отношению к 2010 году).



Опережающие темпы роста потребительских цен обусловили отставание реальных располагаемых доходов населения края. В связи с этим в 2015 году реальные доходы составили 98,3%, реально располагаемые доходы - 98,7%.



В структуре денежных доходов населения не произошло существенных изменений, наибольший удельный вес по-прежнему занимают оплата труда (58,7%) и социальные выплаты (22,2%).

За обследуемый период с 2010 по 2015 годы оплата труда увеличилась в 1,6 раза, вместе с тем, социальные трансферты - в 1,7 раза. В структуре социальных выплат пенсии составляют - 73,7%, пособия и социальная помощь – 25% от общего объема выплат.



В структуре использования денежных доходов населения потребительские расходы в 2015 году составили 53,9% (покупка товаров - 35,0%, оплата услуг - 17,3%, оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом – 1,6%). В структуре объема платных услуг населения края преобладают: жилищно-коммунальные (43,6%) и транспортные услуги (26,4%). В расчете на душу населения в целом по краю в 2015 году потребительские расходы составили 22148,6 рубля.



Покупательная способность доходов населения, характеризующая их реальное содержание, в течение 2010 – 2015 годов, по среднедушевым доходам в среднем составляла 2 условных набора прожиточного минимума, а по среднемесячной заработной плате – 3 набора прожиточного минимума трудоспособного населения. На среднемесячную пенсию в крае можно приобрести в среднем только 1 набор товаров и услуг, входящих в прожиточный минимум пенсионера.



По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, за период с 2010 по 2015 год среднедушевые располагаемые ресурсы увеличились вдвое, расходы на конечное потребление – в 1,6 раза.

Потребительские расходы домашних хозяйств сложились следующим образом: доля расходов на непродовольственные товары составила 36,9%, на покупку продуктов питания - 34,1%, на оплату услуг – 25,9%, на алкогольные напитки – 2%, питание вне дома -1,1%.



В структуре потребительских расходов домохозяйств лидирующую позицию составляют непродовольственные товары. Это можно объяснить тем, что население, располагающее наиболее значительными доходами, тратит часть своих средств на приобретение товаров, обеспечивающих их житейские потребности, комфорт и быт.



Расходы семейного бюджета на питание являются социальным индикатором материального положения населения.



По стоимости питания Камчатский край значительно превышает обще-российский уровень по всем группам пищевых продуктов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа самая высокая стоимость в среднем на потребителя в месяц отмечается по мясу и мясопродуктам (2899,8 рубля), молоку и молочным продуктам (1851,8 рубля). Это объясняется тем, что Камчатский край остается в числе регионов с самым высоким уровнем средних потребительских цен.



Камчатстат