Традиционный спортивный праздник «Молодежный экстрим» состоится 7 января

28.12.2016 12:10:06 (GMT+12)
Одно из самых зрелищных зимних соревнований сноубордистов и лыжников пройдёт в начале 2017 года. Спортивный праздник «Молодежный экстрим» состоится на горе Морозная 7 января. Начало в 11:00 часов.
Бороться за призовые места придут любители и ученики спортивных школ. Победители будут определяться по двум квалификациям: «Сноуборд» и «Горные лыжи».
Отметим, что это будут не просто зрелищные соревнования, а официальный Кубок Петропавловска по экстремальным видам спорта. Победители и призеры получат кубки, медали, грамоты, а также призы от спонсоров мероприятия.
Всех гостей спортивного праздника ожидает сюрприз – мастер-класс от профессионалов. Свое мастерство покажут известные камчатские сноубордисты.
Организаторы напоминают, что прием заявок на участие в соревнованиях только начался и у молодых любителей экстрима еще есть шанс проявить себя. Зарегистрироваться можно непосредственно в месте проведения соревнования, либо по электронному адресу: g-fokz@mail.com, либо по адресу г. Петропавловск-камчатский, ул. Лукашевского, 19. Всем участникам необходима специальная медицинская страховка и шлем. Спортсмены моложе 18 лет должны иметь при себе письменное разрешение хотя бы одного из родителей.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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