Рождественские народные гуляния пройдут в Петропавловске

28.12.2016 12:10:06 (GMT+12)

Рождество Христово в Петропавловске отметят с размахом. 7 января Крестный ход, посвященный главному празднику христиан, начнется в 13.00. Верующие проследуют от мужского монастыря, расположенного на ул. Ключевской, до главной елки Петропавловска в центре города. По окончанию Крестного хода горожан ждёт насыщенная культурная программа. В Управлении культуры, спорта и социального развития рассказали, что жителей Петропавловска ожидают увлекательные игры и конкурсы, а также русская народная забава – выступление силачей, частушечников и плясунов.



Развлекательная программа и гуляния, посвященные этому празднику, продлятся до 16 часов. Приглашаем всех горожан на главную площадь Петропавловска 7 января к 13:00.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.