В новогоднюю ночь общественный пассажирский транспорт Петропавловска будет работать круглосуточно

28.12.2016 12:10:05 (GMT+12)

В ночь с 31 декабря на 1 января на линию выйдут 15 рейсовых автобусов.  Они будут курсировать по 6 направлениям. Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта Петропавловска, автобусы будут следовать по маршрутам № № 1, 20, 21, 22, 26, 30.

К работе по специальному расписанию общественный транспорт приступит 31 декабря в 22.00, работать автобусы будут вплоть до 6 часов утра 1 января.

В Управлении рассказали, что в новогоднюю ночь также организована работа двух диспетчерских пунктов, которые будут регулировать интервал движения транспорта с учётом пассажиропотока.

Отметим, что в автобусах, курсирующих по городу в новогоднюю ночь, действительны и декабрьские, и январские проездные билеты.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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