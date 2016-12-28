В новогоднюю ночь общественный пассажирский транспорт Петропавловска будет работать круглосуточно

28.12.2016 12:10:05 (GMT+12)
В ночь с 31 декабря на 1 января на линию выйдут 15 рейсовых автобусов. Они будут курсировать по 6 направлениям. Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта Петропавловска, автобусы будут следовать по маршрутам № № 1, 20, 21, 22, 26, 30.
К работе по специальному расписанию общественный транспорт приступит 31 декабря в 22.00, работать автобусы будут вплоть до 6 часов утра 1 января.
В Управлении рассказали, что в новогоднюю ночь также организована работа двух диспетчерских пунктов, которые будут регулировать интервал движения транспорта с учётом пассажиропотока.
Отметим, что в автобусах, курсирующих по городу в новогоднюю ночь, действительны и декабрьские, и январские проездные билеты.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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