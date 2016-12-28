Маленьких горожан и их родителей приглашают в центр города на новогодних каникулах

28.12.2016 12:10:02 (GMT+12)

Семейно-развлекательные программы и молодежные конкурсы ждут горожан на новогодних каникулах в центре Петропавловска. Ежедневно, со 2 по 6 января с 13:00 до 15:00 малышей, их родителей, бабушек и дедушек будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.



В Управлении культуры, спорта и социального развития отметили, что помимо увлекательных конкурсов на ловкость, смелось и сноровку, для всех пришедших на новогодние праздники в центр города подготовлено множество сюрпризов. В качестве призов за участие в конкурсах горожане смогут получить сладости и небольшие подарки. Для проведения новогодних праздников в центре Петропавловска специалисты Управления подготовили больше 50 кг конфет, пряники, мягкие игрушки, пазлы и конструкторы, наборы посуды, сувениры.



Напомним, детские игровые программы пройдут в центре Петропавловска со 2 по 6 января с 13:00 до 15:00.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.