Для юных жителей Петропавловска в период новогодних праздников в центре города будут работать аттракционы

28.12.2016 12:10:03 (GMT+12)
Как сообщили в Управлении экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловска, в период новогодних каникул на площади будут работать аттракционы. Малыши смогут покататься на электромобилях и железной дороге, каруселях, попрыгать на батутах и окунуться в виртуальную реальность на 3D-аттракционах и др. В праздничные дни здесь также можно будет прокатиться на лошади, пони.
Кроме того, на протяжении всех новогодних каникул, в центре Петропавловска будет организована торговля. Во время праздничных гуляний на главной площади города все желающие смогут приобрести сувениры с тематикой Нового года и Камчатки, игрушки и т. д. Также отдыхающие на площади горожане смогут и подкрепиться – на площади будут продавать горячую еду, чай, кофе, безалкогольные напитки.
Добавим, аттракционы в центре города будут работать ежедневно со 2 по 8 января. С началом первой рабочей недели и до конца января 2017 года торговля и развлечения будут организованы в центре только по выходным.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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