Благотворительные акции пройдут в Петропавловске в новогодние каникулы

28.12.2016 12:10:04 (GMT+12)
Акции «Помощь детям» и «Шоколадный сюрприз» пройдут при участии детского развлекательного центра «ТИЛИ-МИЛИ» на главной площади Петропавловска, у стелы «Город воинской славы», 5 января с 15-00 до 17-00 часов.
Акции пройдут в виде вручения подарков и бесплатных гостинцев от местных предпринимателей, а также проведения развлекательных программ, конкурсов и анимации.
Мероприятие проходит в рамках проведения универсальной ярмарки, приуроченной к новогодним праздникам.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+