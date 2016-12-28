Благотворительные акции пройдут в Петропавловске в новогодние каникулы

28.12.2016 12:10:04 (GMT+12)

Акции «Помощь детям» и «Шоколадный сюрприз» пройдут при участии детского развлекательного центра «ТИЛИ-МИЛИ» на главной площади Петропавловска, у стелы «Город воинской славы», 5 января с 15-00 до 17-00 часов.



Акции пройдут в виде вручения подарков и бесплатных гостинцев от местных предпринимателей, а также проведения развлекательных программ, конкурсов и анимации.



Мероприятие проходит в рамках проведения универсальной ярмарки, приуроченной к новогодним праздникам.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.