В четверг школьники Петропавловска уходят на зимние каникулы

28.12.2016 12:10:04 (GMT+12)
Заканчивается вторая, самая короткая, четверть учебного года. В четверг, 29 декабря, у петропавловских школьников начинаются зимние каникулы. Отдыхать ребята будут 13 календарных дней - до 10 января 2017 года. К учебе школьники приступят с 11 января.
Как сообщили в Управлении образования Петропавловска, впереди у ребят самая длинная четверть. Следующие каникулы ждут школьников только в конце марта. Продлятся весенние каникулы десять календарных дней. А вот для первоклашек предусмотрены дополнительные выходные. На недельный отпуск ученики первых классов школ Петропавловска отправятся в феврале: с 13 по 19 число.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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