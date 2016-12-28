Последний в этом году выездной прием специалистов «Мобильной бригады» пройдет на Автостанции 10 км

28.12.2016 12:10:05 (GMT+12)
Последнее в этом году выездное дежурство Мобильных бригад Комплексного центра социального обслуживания населения пройдет в среду, 28 декабря, с 10.00 до 16.00. Получить консультацию специалистов Центра можно будет на разворотной площадке Автостанции 10 км.
Квалифицированную помощь специалистов Комплексного центра сможет получить любой желающий. В состав Мобильной бригады входят специалисты по социальной работе, юристы, психологи и т.д. Они ответят на вопросы горожан, расскажут о мерах социальной поддержки, дадут необходимые консультации.
Добавим, в 2016 году Мобильные бригады провели 24 выездных приема в различных районах Петропавловска, профессиональную консультацию специалистов получили более 2600 человек.
За дополнительной информацией об услугах Мобильной бригады желающие могут обратиться к специалистам отделения срочного социального обслуживания по телефону: 23-28-89.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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