Приговор за нанесение удара полицейскому

28.12.2016 10:43:25 (GMT+12)



Накануне, 26 декабря 2016 г., заместитель прокурора Тигильского района Камчатского края Антон Черных поддержал в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего ранее судимого жителя поселка Палана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).



В суде установлено, что 22 октября 2016 г. на одной из улиц Паланы участковый полицейский Корякского МО МВД России остановил пьяного слесаря МУП «Горсети» и предложил ему пройти в отделение для составления административного протокола по ст. 20.21 КоАП РФ (появление на улице в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).



Не желая быть привлеченным к административной ответственности, на законное требование представителя власти мужчина с силой нанес удар кулаком правой руки в голову участкового.



В суде дебошир полностью признал свою вину, в связи с чем дело рассмотрено в особом порядке (без проведения судебного разбирательства).



Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.



Приговор суда в законную силу не вступил.



Административный штраф за появление в общественном месте в пьяном виде правонарушителю все равно пришлось заплатить.

Ранее он отбывал уголовное наказание в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



