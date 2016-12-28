Приговор за нанесение удара полицейскому

28.12.2016 10:43:25 (GMT+12)
Накануне, 26 декабря 2016 г., заместитель прокурора Тигильского района Камчатского края Антон Черных поддержал в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего ранее судимого жителя поселка Палана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
В суде установлено, что 22 октября 2016 г. на одной из улиц Паланы участковый полицейский Корякского МО МВД России остановил пьяного слесаря МУП «Горсети» и предложил ему пройти в отделение для составления административного протокола по ст. 20.21 КоАП РФ (появление на улице в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).
Не желая быть привлеченным к административной ответственности, на законное требование представителя власти мужчина с силой нанес удар кулаком правой руки в голову участкового.
В суде дебошир полностью признал свою вину, в связи с чем дело рассмотрено в особом порядке (без проведения судебного разбирательства).
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Административный штраф за появление в общественном месте в пьяном виде правонарушителю все равно пришлось заплатить.
Ранее он отбывал уголовное наказание в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+