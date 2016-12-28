Птичницу уволили в целях оптимизации

28.12.2016 10:41:17 (GMT+12)

Елизовская городская прокуратура Камчатского края провела проверку по обращению бывшей работницы ОАО «Пионерское», которой при увольнении с птицефабрики не заплатили все причитающиеся средства. Установлено, что немолодая птичница уволена по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата работников, которое проводилось «в целях оптимизации» деятельности предприятия.



В нарушение норм Трудового кодекса РФ в день увольнения вместе с расчетом ей не выплатили вознаграждение за стаж работы в размере почти 21 тысячи рублей.

Вопреки требованиям статьи 81 Кодекса вакантные должности или другая работа в ОАО «Пионерское» ей не предлагались. Хотя, как показала проверка, вакантные должности в период уведомления работницы о сокращении штата, там имелись.



Кроме того, уведомление о сокращении подписано не руководителем, а другим должностным лицом предприятия, то есть неуполномоченным лицом.

После того, как прокуратура начала проверку - через три месяца после увольнения, женщине выплатили положенное ей по закону вознаграждение за многолетний труд.



По итогам проверки руководству предприятия внесено представление об устранении нарушений, причин и условий им способствующих, а также привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Срок рассмотрения представления истекает 30 декабря.



В отношении самого предприятия – ОАО «Пионерское» прокуратура возбудила административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат), ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).



По результатам рассмотрения административных материалов Государственная инспекция труда оштрафовала птицефабрику на общую сумму 98 тысяч рублей. Постановления не вступили в силу и могут быть обжалованы.



Нарушения, допущенные при увольнении работницы, дают ей основания для восстановления на работе, но женщина не захотела возвращаться туда, где на ней решили сэкономить 20 тысяч рублей.

Результаты рассмотрения представления остаются на контроле.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



