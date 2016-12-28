Организаторов азартных игр - по суд

28.12.2016 10:39:09 (GMT+12)
Заместитель прокурора ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края Артем Федоров утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении троих предпринимателей - 26-летнего жителя г. Елизово Камчатского края, а также двоих жителей г. Вилючинска, 30 и 32 лет.
Елизовчанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Вилючинские ИП обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (совершение тех же незаконных действий, но совершенных группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в апреле 2016 года предприниматель из Елизова арендовал в Вилючинске помещение, в котором организовал и при помощи нанятых им операторов незаконно проводил азартные игры. Для этого он установил в помещении моноблоки, объединенные сетью в единый комплекс с персональным компьютером администратора, купюроприемником, принтером чеков и интернет-маршрутизатором.
По такой же схеме двое других оборудовали в Вилючинске два арендованных помещения, где организовали и проводили азартные игры.
В первом случае незаконная игорная деятельность была пресечена полицейскими через неделю после открытия клуба, во втором – через месяц.
Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы, а в отношении лиц, совершивших преступление группой по предварительному сговору -до 4 лет лишения свободы.
Накануне, 27 декабря 2016 года, уголовные дела направлены прокурором в Вилючинский городской суд Камчатского края для рассмотрения по существу.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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