Новогодний подарок от приставов

28.12.2016 10:37:10 (GMT+12)

С 28 декабря по 9 января судебные приставы структурных подразделений УФССП России по Камчатскому краю будут дежурить в аэропорту г.Елизово. Приставы установят специальную аппаратуру и обеспечат доступ к базам данных для того, чтобы дать гражданам возможность узнать о своих долгах и разъяснить им порядок дальнейших действий.



Кроме этого, у граждан, оплативших задолженности, появится уникальная возможность отправиться в заграничные каникулы не дожидаясь истечения 10-14 дней (именно столько времени занимает стандартная процедура снятия запрета выезда из Российской Федерации). Основаниями для экстренного снятия ограничения на выезд за пределы РФ будут являться:

- наличие информации о нахождении денежных средств, достаточных для погашения задолженности по исполнительному производству, на депозитном счете структурного подразделения службы судебных приставов;

- предъявление должником в пункте пропуска через Государственную границу РФ платежного документа о погашении долга по исполнительному производству (платежных документов с отметками банка, квитанций терминалов, справок об отсутствии задолженности и т.п.).



Следует отметить, что такие новогодние дежурства судебных приставов пройдут в аэропортах по всей России. Общение с представителями закона будет носить добровольный характер, в эти дни они окажут содействие при возникновении сложных ситуаций. Помимо этого, специально для реализации экстренного снятия ограничения будет организовано дежурство специалистов в аппаратах Управлений по всей стране, а также сотрудников Управления пограничного контроля ФСБ России, без которых данные вопросы урегулировать в настоящее время не представляется возможным.



Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



